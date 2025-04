Así fue la gran pelea que destruyó a The Beatles: a 55 años de su separación

A pesar de todo, a principios de 1969, los músicos realizaron un esfuerzo genuino por sacar adelante la banda y se embarcaron en el proyecto “Get Back”, una idea de Paul de grabar un disco al tiempo que eran filmados para una película. Pero el ambiente era visiblemente tenso, “la película Let it be fue un infierno. Incluso el más robusto fan de los Beatles no hubiera podido soportar esas seis semanas de miseria”, declaró Lennon en una entrevista. El mismo George Harrison se hartó de los tirones internos y decidió dejar el grupo.