Escuelas que cuidan: docentes se capacitan para prevenir el acoso escolar

Cada mes, uno de cada tres alumnos sufre acoso escolar en todo el mundo. Más del 36% de los alumnos se ve envuelto en peleas físicas con sus compañeros y casi uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año, según las estadísticas de Unicef. Tucumán no es la excepción. Cada vez aparecen más casos y solo el trabajo mancomunado entre escuela y familia puede ponerle un freno. Mayo es el mes de la concientización sobre el acoso escolar, y el Ministerio de Educación decidió dedicarlo a capacitar a sus docentes de todos los niveles y modalidades.
Jornadas “Escuelas que cuidan: Convivencia y prevención del acoso escolar” se denominan las actividades de capacitación que la ministra Susana Montaldo dejará inauguradas el lunes, a las 11, en los salones del hotel Catalinas Park. El encuentro contará con la participación de más de 300 docentes, supervisores, directores de nivel y asesores pedagógicos.
Las disertaciones estarán a cargo de las licenciadas Mariela Ana Mozzi y Ana Carolina González de la Facultad de Psicología de la UNT; Adriana Marcela Juárez Sánchez, del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) y Agustina Cosentini, integrante de ABA, asociación civil especializada en convivencia escolar.
El acoso escolar es el maltrato psicológico, verbal, físico o social producido entre estudiantes de forma reiterada y sostenida en el tiempo. Implica una intención de dañar, humillar o asustar a un compañero, y siempre representa una relación de poder entre el agresor y la víctima. “Dar respuestas a este flagelo no es tarea fácil porque deben darse en un escenario atravesado por profundas transformaciones socioculturales como las que vivimos hoy en día, donde las escuelas enfrentan nuevos desafíos vinculados a la fragilidad de los vínculos, la crisis de autoridad y el incremento de situaciones de conflictividad”, explica Elma Ferrazano, subdirectora de Formación Docente Continua e Investigación (FDCI), dependiente de la Dirección de Educación Superior No Universitaria.
Hasta fin de mes se desarrollarán otros dos ateneos semipresenciales orientados a profundizar el abordaje de la problemática. El primero, titulado “Escuela democrática y autoridad pedagógica: claves para el abordaje del acoso escolar”, tendrá lugar en el CIIDEPT el viernes 22, de 14 a 19. El segundo, denominado “Convivencia escolar en el territorio digital: desafíos frente a las violencias digitales”, se desarrollará el viernes 29, en el colegio Nueva Concepción, y abordará los desafíos que plantean las nuevas formas de interacción en entornos virtuales. En total se capacitarán a 420 docentes.
“Con estos cursos nuestro objetivo es consolidar la escuela como un espacio de enseñanza, cuidado y convivencia democrática, generando condiciones que permitan aprender y convivir en un entorno inclusivo y seguro”, agregó Ferrazzano.