Escuelas que cuidan: docentes se capacitan para prevenir el acoso escolar

El acoso escolar es el maltrato psicológico, verbal, físico o social producido entre estudiantes de forma reiterada y sostenida en el tiempo. Implica una intención de dañar, humillar o asustar a un compañero, y siempre representa una relación de poder entre el agresor y la víctima. “Dar respuestas a este flagelo no es tarea fácil porque deben darse en un escenario atravesado por profundas transformaciones socioculturales como las que vivimos hoy en día, donde las escuelas enfrentan nuevos desafíos vinculados a la fragilidad de los vínculos, la crisis de autoridad y el incremento de situaciones de conflictividad”, explica Elma Ferrazano, subdirectora de Formación Docente Continua e Investigación (FDCI), dependiente de la Dirección de Educación Superior No Universitaria.