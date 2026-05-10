La venta de autos usados cayó en Tucumán y acumuló una baja de 8,52% en el año

Resumen para apurados
- La venta de autos usados en Tucumán cayó 2,35% en abril y acumula una baja del 8,52% anual, según la CCA, debido a la inestabilidad económica y la distorsión de precios del mercado.
- Con 2.658 unidades vendidas en abril, Tucumán se sitúa entre las provincias con mayores retrocesos. A nivel nacional, el sector sufrió una caída del 4,56% en el primer cuatrimestre.
- La CCA prevé una normalización del sector para alcanzar récords de venta en 2026. Advierten que la financiación será el factor clave para estabilizar los precios y atraer compradores.
El mercado de autos usados mostró en abril un nuevo retroceso en Tucumán, donde se vendieron 2.658 vehículos, lo que representó una caída del 2,35% respecto de marzo, cuando se habían comercializado 2.722 unidades. Además, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la provincia registró una baja de un 8,52% en comparación con igual período de 2025, ubicándose entre las jurisdicciones con mayores retrocesos del país.
Entre enero y abril, en Tucumán se comercializaron 11.833 unidades, frente a las 10.825 vendidas en igual período del año pasado, de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
En la comparación interanual, hubo un descenso de un 10,11% con respecto de abril de 2025, con 2.658 unidades.
Dentro del ranking nacional de provincias con caída acumulada en el primer cuatrimestre, Tucumán se ubicó entre las más afectadas, detrás de Santa Cruz, La Rioja, Misiones, Salta, Formosa y La Pampa.
A nivel nacional, la Cámara del Comercio Automotor informó que en abril se vendieron 154.792 vehículos usados, una baja del 2,62% frente al mismo mes del año pasado, cuando se habían comercializado 158.960 unidades. Sin embargo, comparado con marzo (153.995 unidades), el mercado mostró una leve mejora del 0,52%.
En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 se comercializaron 592.086 unidades en todo el país, lo que significó una caída del 4,56% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían vendido 620.383 vehículos.
“El mes de abril se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El directivo sostuvo que el sector continúa atravesando un escenario inestable, marcado por “mucha distorsión de precios” que genera confusión en los compradores, y remarcó que la financiación sigue siendo un factor clave para impulsar mayores niveles de ventas.
Lamas también destacó que el interior del país mantiene un movimiento comercial más estable que el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los volúmenes siguen siendo bajos, y expresó expectativas de una rápida normalización del sector para retomar el camino hacia un nuevo récord de ventas en 2026.
Los más vendidos
En cuanto a las preferencias del mercado, el VW Gol y Trend se mantuvo como el auto usado más vendido de abril, con 8.411 unidades, seguido por la Toyota Hilux (6.180), el Chevrolet Corsa y Classic (4.401), la Ford Ranger (4.123) y la VW Amarok (3.682). Completaron el ranking el Peugeot 208 (3.543), Ford EcoSport (3.195), Ford Ka (2.935), Fiat Palio (2.869) y Toyota Corolla (2.844).
Electrificados
En el segmento de usados electrificados, el modelo más comercializado fue el Toyota Corolla Cross HEV, con 282 unidades, seguido por el Toyota Corolla HEV (214) y la Toyota RAV4 HEV (35). Más atrás se ubicaron la Ford Maverik HEV (25), BAIC BJ30 HEV (21), Renault Arkana MHEV (18), Ford Kuga HEV (15), Audi Q5 MHEV (14), Audi A4 MHEV (12) y Chery Tiggo 7 MHEV (11).
Mientras algunas provincias mostraron subas mensuales -con La Rioja, Río Negro, San Juan y Salta entre las de mejor desempeño-, Tucumán integró el grupo de distritos con caída en abril, consolidando un inicio de año con números en rojo para el mercado provincial de vehículos usados.