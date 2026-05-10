La venta de autos usados cayó en Tucumán y acumuló una baja de 8,52% en el año

El mercado de autos usados mostró en abril un nuevo retroceso en Tucumán, donde se vendieron 2.658 vehículos, lo que representó una caída del 2,35% respecto de marzo, cuando se habían comercializado 2.722 unidades. Además, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la provincia registró una baja de un 8,52% en comparación con igual período de 2025, ubicándose entre las jurisdicciones con mayores retrocesos del país.