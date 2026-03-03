El mercado de autos usados cayó más de 12% en febrero y acentuó su desaceleración

El negocio de los vehículos usados comenzó 2026 con una marcada desaceleración. De acuerdo con el último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en febrero se registraron 130.229 transferencias, lo que representó una baja de un 12,60% frente a igual mes de 2025, cuando se habían concretado 149.004 operaciones.
La comparación con enero también evidenció un retroceso significativo. En el primer mes del año se habían comercializado 153.070 unidades, por lo que la caída mensual fue del 14,92%. Así, en el acumulado del primer bimestre el sector alcanzó 283.299 vehículos vendidos, un 11,20% menos que las 319.040 unidades contabilizadas en el mismo período del año pasado.
Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que febrero suele ser un mes estacionalmente más flojo para la actividad. Sin embargo, advirtió que en esta oportunidad la merma se extendió a todo el país, incluso en provincias que venían mostrando mejor desempeño. También destacó que el fuerte arranque de 2025 incide en la comparación interanual y consideró que una mayor oferta de financiamiento podría impulsar nuevamente la demanda.
Los usados más vendidos en febrero
- VW Gol y Trend: 7.311 unidades
- Toyota Hilux: 5.078
- Chevrolet Corsa y Classic: 3.703
- VW Amarok: 3.507
- Ford Ranger: 3.502
- Ford EcoSport: 2.856
- Toyota Corolla: 2.826
- Peugeot 208: 2.577
- Fiat Palio: 2.497
- Ford Ka: 2.444
En el desglose por provincias, las caídas más pronunciadas entre enero y febrero respecto del mismo tramo de 2025 se registraron en Misiones (-21,35%), La Rioja (-19,53%), Santa Cruz (-17,79%), Formosa (-17,74%) y Salta (-17,55%). También mostraron retrocesos Chubut (-14%), La Pampa (-13,72%), San Luis (-13,49%), y la Ciudad de Buenos Aires (-13,38%).
El enfriamiento del mercado de usados ocurre en simultáneo con la debilidad de los 0km, un segmento golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de precios en dólares y las restricciones al crédito.
En este contexto, tanto concesionarias como compradores adoptan una postura prudente, a la espera de mayores señales de estabilidad económica, consignó el diario "Ámbito".