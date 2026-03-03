El mercado de autos usados cayó más de 12% en febrero y acentuó su desaceleración

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, explicó que febrero suele ser un mes estacionalmente más flojo para la actividad. Sin embargo, advirtió que en esta oportunidad la merma se extendió a todo el país, incluso en provincias que venían mostrando mejor desempeño. También destacó que el fuerte arranque de 2025 incide en la comparación interanual y consideró que una mayor oferta de financiamiento podría impulsar nuevamente la demanda.