Las ventas minoristas volvieron a caer en abril y la crisis se extiende

De cara a los próximos meses, el 49% de los empresarios pyme cree que su situación se mantendrá igual, mientras que un 37,2% mantiene la esperanza de una mejora. Esta prudencia se traduce directamente en la falta de inversión productiva: según el relevamiento, el 58,7% de los encuestados considera que actualmente “no es un buen momento para invertir”, una postura fundamentada en la combinación de costos de reposición volátiles y una demanda interna que no termina de reaccionar.