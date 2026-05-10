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Las ventas minoristas volvieron a caer en abril y la crisis se extiende

El informe de la CAME sostiene que la baja fue del 3,2%. Bazar, decoración y textiles fueron los rubros más afectados.

LOS MÁS GOLPEADOS. Los comercios de venta de indumentaria fueron los que más retrocedieron en ventas en todo el país. LOS MÁS GOLPEADOS. Los comercios de venta de indumentaria fueron los que más retrocedieron en ventas en todo el país. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • CAME informó que las ventas minoristas pymes cayeron 3,2% anual en abril en Argentina, afectadas por la pérdida de poder adquisitivo y el enfoque en bienes de primera necesidad.
  • La actividad retrocedió 1,3% mensual y acumula una baja de 3,5% en 2026. Bazar y textiles fueron los más golpeados, mientras las ventas online subieron 8% como refugio comercial.
  • Aunque el 37,2% espera mejoras, la mayoría de las pymes no planea invertir ante costos de operación crecientes y una demanda interna que aún no muestra signos de recuperación real.
Resumen generado con IA

El escenario para el comercio sigue mostrando signos de fragilidad. Durante abril, las ventas minoristas de las pymes registraron una baja del 3,2%, en comparación con el mismo mes del año pasado. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad también sufrió una contracción mensual del 1,3%, consolidando un retroceso acumulado del 3,5% en lo que va de 2026.

La dinámica del consumo actual refleja una tendencia clara: el gasto se concentra casi exclusivamente en bienes de primera necesidad o reposiciones estacionales inevitables. En este contexto, el cliente promedio se ha volcado masivamente a la búsqueda de ofertas, promociones especiales y opciones de financiamiento en cuotas para intentar sostener su capacidad de compra ante la pérdida de poder adquisitivo.

Desde el sector pyme, la preocupación no solo radica en la falta de demanda. El incremento en los costos de operatividad, impulsado por las subas en tarifas y servicios básicos, ha comenzado a erosionar los márgenes de rentabilidad, dejando a los propietarios de negocios con un margen de maniobra cada vez más estrecho.

¿Cuáles fueron los rubros más afectados según la CAME?

El informe detalla que el impacto de la crisis fue transversal, afectando a seis de los siete sectores relevados. Los rubros vinculados al hogar y el bienestar personal fueron los más golpeados por la retracción: bazar, decoración y textiles (-12,3%), perfumería (-7,2%) y ferretería y materiales de construcción (-4,2%).

La única nota discordante en este panorama negativo fue el rubro de Farmacias, que logró un crecimiento interanual del 6,1%. No obstante, este repunte se explica por la naturaleza esencial de los productos de salud, que los consumidores priorizan por encima de cualquier otro gasto.

E-commerce, una herramienta que crece

A pesar del declive general en los locales físicos, las ventas minoristas encontraron un leve alivio en el ecosistema digital. Las operaciones online de comercios con local a la calle crecieron un 8% interanual, demostrando que el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta vital para sostener el volumen de ventas, aunque todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa del índice general.

En cuanto al clima de negocios, el informe de la CAME detectó una leve moderación en el pesimismo. El 53,3% de los comerciantes consultados percibió una situación de "estabilidad" respecto al año pasado. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro mediato sigue paralizando los proyectos de expansión.

De cara a los próximos meses, el 49% de los empresarios pyme cree que su situación se mantendrá igual, mientras que un 37,2% mantiene la esperanza de una mejora. Esta prudencia se traduce directamente en la falta de inversión productiva: según el relevamiento, el 58,7% de los encuestados considera que actualmente “no es un buen momento para invertir”, una postura fundamentada en la combinación de costos de reposición volátiles y una demanda interna que no termina de reaccionar.

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