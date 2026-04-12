Ventas minoristas PyME: en marzo cayeron 0,6% y acumularon 11 meses de baja interanual

Se entiende por venta electrónica toda transacción comercial en la cual el pedido del producto o servicio es realizado por el cliente a través de un medio digital. El criterio determinante es el canal por el cual se realiza el pedido, no el medio de pago ni la modalidad de entrega. De esta manera, se adoptaron las definiciones y los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).