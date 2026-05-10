La China Suárez revolucionó el festejo del Galatasaray junto a Mauro Icardi y sus hijos

Vestida con la camiseta del equipo, la actriz recorrió el campo de juego junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, además de otros familiares cercanos. La celebración se desarrolló en medio de un clima de euforia entre los hinchas, que celebraron una nueva coronación del conjunto dirigido por Okan Buruk.