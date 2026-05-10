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La China Suárez revolucionó el festejo del Galatasaray junto a Mauro Icardi y sus hijos

China Suárez acompañó a Mauro Icardi en la consagración del Galatasaray en Estambul. La actriz celebró junto a sus hijos dentro del campo de juego tras el triunfo ante Antalyaspor.

La China Suárez acompañó a Mauro Icardi en el festejo del Galatasaray tras un nuevo título La China Suárez acompañó a Mauro Icardi en el festejo del Galatasaray tras un nuevo título Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz China Suárez celebró junto a Mauro Icardi y sus hijos la obtención del título de liga del Galatasaray en el estadio Rams Park de Estambul tras vencer al Antalyaspor.
  • Tras la victoria 4-2 ante Antalyaspor, la familia recorrió el campo de juego. El evento refuerza la imagen de cercanía de la pareja en medio de una etapa de éxito deportivo en Turquía.
  • Pese al festejo, el futuro de Icardi es incierto ya que su contrato vence el 30 de junio. El impacto mediático de la pareja sigue marcando la agenda deportiva y de espectáculos.
Resumen generado con IA

La consagración del Galatasaray tuvo una fuerte presencia argentina en el estadio Rams Park. La China Suárez acompañó a Mauro Icardi durante los festejos por el campeonato obtenido por el club turco, que aseguró un nuevo título tras vencer 4-2 a Antalyaspor.

Yanina Latorre reveló el conflicto que enfrenta Mauro Icardi con la China Suárez por su futuro

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Vestida con la camiseta del equipo, la actriz recorrió el campo de juego junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña, además de otros familiares cercanos. La celebración se desarrolló en medio de un clima de euforia entre los hinchas, que celebraron una nueva coronación del conjunto dirigido por Okan Buruk.

Icardi también participó de los festejos envuelto en una bandera argentina y compartió el momento junto a su entorno familiar dentro del estadio.

La presencia de la China Suárez en Turquía junto a Mauro Icardi

La aparición de la actriz en el estadio se sumó a otras participaciones públicas vinculadas al club turco durante las últimas semanas. En distintos eventos organizados por el Galatasaray, Suárez mostró su apoyo al delantero argentino y fortaleció una imagen de cercanía familiar en Turquía.

Durante el festejo en Estambul también estuvo presente Marcela, madre de la actriz, quien acompañó a la familia en la celebración posterior al partido.

El triunfo ante Antalyaspor permitió que el equipo turco asegurara un nuevo campeonato local y desatara una gran fiesta en el Rams Park, donde jugadores, familiares e hinchas compartieron los festejos sobre el césped.

Crece la incertidumbre sobre el futuro de Mauro Icardi en Turquía

Mientras el presente de la pareja en Turquía parece consolidado, el futuro profesional de Icardi todavía no está definido. El contrato del delantero con el Galatasaray finaliza el próximo 30 de junio, por lo que persisten las dudas sobre cuál será su próximo destino futbolístico.

La situación mantiene la atención de la prensa deportiva y de los seguidores del club, especialmente después de una etapa en la que el atacante argentino logró convertirse en una de las figuras más destacadas del equipo.

La familia de la China Suárez, protagonista en Turquía

En cada aparición pública, la presencia de la familia de la actriz genera repercusión en redes sociales y medios internacionales. Las imágenes de los festejos, los encuentros con hinchas y los eventos organizados por el club reforzaron el perfil mediático del grupo en Estambul.

La cobertura de la prensa local también puso el foco en el vínculo entre Suárez e Icardi, además del clima familiar que los rodea en esta experiencia internacional.

Entre celebraciones deportivas y actividades sociales, la pareja continúa sumando capítulos a su historia en Turquía, mientras se espera una definición sobre el futuro profesional del delantero argentino.

Temas Eugenia "China" SuárezTurquíaMauro Icardi
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