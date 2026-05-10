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Préstamos para jubilados: cómo acceder hasta $50 millones y qué requisitos piden los bancos

Además del monto y el plazo, especialistas recomiendan prestar atención al Costo Financiero Total (CFT), ya que incluye intereses, gastos administrativos y otros cargos asociados al crédito.

Préstamos a jubilados Préstamos a jubilados (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, los principales bancos de Argentina ofrecen préstamos de hasta $50 millones para jubilados con plazos de 72 meses y gestión 100% digital para libre destino.
  • Entidades como Banco Nación, Provincia y BBVA exigen acreditar haberes en la institución. El trámite se realiza vía home banking y las tasas varían según el perfil crediticio.
  • Estas líneas buscan facilitar el acceso al crédito para adultos mayores. Especialistas advierten considerar el Costo Financiero Total y la relación cuota-ingreso antes de contratar.
Resumen generado con IA

Las principales entidades financieras del país mantienen activas líneas de créditos para jubilados y pensionados durante mayo de 2026, con montos que pueden alcanzar los $50 millones, plazos de devolución de hasta 72 meses y gestión completamente online.

Entre los bancos que ofrecen préstamos personales para adultos mayores se encuentran Banco Nación, Banco Provincia y BBVA Argentina, cada uno con condiciones particulares vinculadas a tasas, requisitos, relación cuota-ingreso y modalidades de acreditación.

Créditos para jubilados: qué ofrecen los bancos en mayo de 2026

Los préstamos para jubilados continúan siendo una de las herramientas financieras más utilizadas para afrontar gastos personales, realizar compras o acceder a dinero de libre destino.

En la mayoría de los casos, las entidades exigen que los haberes previsionales se acrediten en el banco para poder acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Además del monto y el plazo, especialistas recomiendan prestar atención al Costo Financiero Total (CFT), ya que incluye intereses, gastos administrativos y otros cargos asociados al crédito.

Otro aspecto clave es la relación cuota-ingreso: los bancos establecen un porcentaje máximo del ingreso mensual que puede destinarse al pago de la cuota.

Préstamo para jubilados del Banco Nación: hasta $50 millones

Banco Nación mantiene vigente una línea de créditos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

El trámite puede realizarse de manera digital desde BNA+ o mediante home banking.

Quiénes pueden acceder

La línea está destinada a:

Jubilados y pensionados que cobren en Banco Nación

Clientes con acreditación de haberes en la entidad

Quedan excluidas las pensiones asistenciales y no contributivas.

Montos y plazos

Las condiciones vigentes incluyen:

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $50.000.000

Destino: libre

Hasta 36 meses mediante e@descuento

Hasta 72 meses con débito automático en cuenta

El banco establece que la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto.

Tasas vigentes

Las tasas informadas son:

TNA: 55%

TEA: 71,28%

CFT TNA: 66,55%

CFT TEA: 91,12%

Cómo pedir el préstamo en Banco Nación

El trámite online incluye estos pasos:

Ingresar a BNA+ o home banking

Acceder a “Tu Banco”

Seleccionar “Préstamos”

Elegir monto y destino

Revisar condiciones

Confirmar la solicitud

Créditos para jubilados en Banco Provincia

Banco Provincia también ofrece préstamos personales para jubilados, pensionados y trabajadores que cobran en la entidad.

La línea permite acceder a montos de hasta $50 millones con acreditación rápida.

Condiciones principales

Las características vigentes son:

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 36 cuotas

TNA: 99,10%

Acreditación dentro de las 24 horas tras la aprobación

La gestión puede realizarse desde home banking o BIP Móvil.

Cómo tramitar el préstamo

El procedimiento digital es el siguiente:

Ingresar con usuario y clave

Tener Token activo

Acceder a “Préstamos”

Elegir monto y plazo

Confirmar la operación

BBVA: préstamos para jubilados de hasta $40 millones

BBVA Argentina ofrece créditos personales para jubilados y pensionados con montos de hasta $40 millones y plazos de hasta 60 meses.

La solicitud puede realizarse online desde la app o mediante el simulador web.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones principales figuran:

Ser jubilado o pensionado

Cobrar haberes en BBVA

Tener entre 18 y 74 años

Ingresos mínimos de $308.200

La entidad también evalúa antigüedad y perfil crediticio.

Características del préstamo

Los créditos incluyen:

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $40.000.000

Plazos de 6 a 60 meses

Tasa fija

Sistema francés

Relación cuota-ingreso de hasta 30%

Sin gastos de otorgamiento

Tasas vigentes

BBVA informa actualmente:

TNA: 132%

TEA: 249,85%

En cuanto a cancelación anticipada, no se cobran cargos si el cliente canceló al menos el 25% del crédito o si transcurrieron 180 días desde el otorgamiento.

En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA sobre el saldo cancelado.

Qué conviene revisar antes de pedir un préstamo

Antes de solicitar un crédito personal, los especialistas recomiendan analizar:

El monto total a devolver

Las tasas de interés

El plazo de financiación

El impacto de la cuota mensual

El Costo Financiero Total (CFT)

Los cargos por cancelación anticipada

La edad máxima permitida

Las condiciones de acreditación de haberes

Durante mayo de 2026, las entidades financieras continúan ampliando sus propuestas de préstamos para jubilados con opciones digitales, montos elevados y requisitos relativamente accesibles, aunque las tasas y condiciones varían significativamente según el banco y el perfil crediticio del solicitante.

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