Tafí del Valle amaneció de blanco para enamorar a los vecinos y a los visitantes

Tal como se había anticipado durante toda la semana, el ingreso de una masa de aire polar provocó precipitaciones níveas en distintos puntos de altura de la provincia. En la villa turística cayó “garrotillo” durante buena parte de la mañana, mientras que en sectores más altos de la zona comenzaron a verse copos y acumulaciones sobre la banquina, los techos y algunos vehículos. No fue una nevada histórica. Tampoco hizo falta. Alcanzó para modificar por completo el paisaje tafinisto y alterar la rutina de cientos de personas que decidieron subir hacia los Valles buscando una postal que en Tucumán siempre parece imposible a esta altura del año, cuando todavía es otoño.