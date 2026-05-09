Tafí del Valle se volvió "Frozen": Olaf y su primera aventura en la nieve junto a su familia

La nieve volvió a transformar los paisajes de Tafí del Valle en un escenario poco habitual para Tucumán y, como cada vez que ocurre, cientos de familias aprovecharon la oportunidad para vivir una jornada distinta. Entre ellas estuvo la de Sergio Valenzuela, quien decidió organizar una escapada con sus hijos para no perderse el fenómeno.