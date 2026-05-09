El pueblo tucumano que sorprendió a un influencer de viajes y busca ser el mejor del mundo

Resumen para apurados
- Argentina postuló a Tafí del Valle para el certamen de la ONU 'Best Tourism Villages', buscando posicionar al destino tucumano entre los mejores pueblos rurales del mundo este año.
- El influencer Guido Rodríguez, experto con más de 350 pueblos visitados, destacó a Tafí en su top 11 personal dentro de los 55 candidatos seleccionados de 19 provincias argentinas.
- Este reconocimiento internacional busca potenciar el turismo rural y los valores culturales locales, impulsando el desarrollo de la región y su visibilidad en el mercado global.
El norte argentino guarda un sinfín de paisajes contra los que sería difícil competir, si de belleza se trata. Por eso una serie de pueblos de la región fueron elegidos como candidatos a convertirse en los más lindos del mundo y los mejores para descansar. Entre una totalidad de destinos de todo el país, un influencer de viajes posicionó a Tafí del Valle como los grandes candidatos.
Guido Rodríguez es uno de los influencers argentinos de viaje más populares. En sus redes sociales suma más de 420.000 seguidores, pero ningún número es más valioso que el que él mismo elige destacar: los más de 350 pueblos que lleva visitando. Ese recorrido es justamente el que le da la autoridad suficiente para armar su propia lista de mejores pueblos argentinos.
Tafí del Valle, entre los mejores pueblos turísticos de Argentina
Argentina postuló al reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “Best Tourism Villages” un total de 55 pueblos. La guía tiene por objetivo distinguir pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos. En ella se destacan la promoción de valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.
Este año se postularon destinos de 19 provincias: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y, por supuesto, Tucumán. Se incluyeron ciudades tan conocidas como Cachi, Puerto Pirámides y Mar de las Pampas, como joyas turísticas menos difundidas.
El especialista en viajes y conocedor de cientos de paradas destacó haber dormido en 28 de esos 55 pueblos, y haber pasado tiempo en al menos 34. “Me siento capacitado para elegir 11 lugares”, señaló en una publicación en su cuenta de X –@gui10road– donde tiene más de 120.000 seguidores. En la reducida lista, seleccionó Dolavon y Puerto Pirámides, de Chubut; Calingasta, de San Juan; La Cumbrecita, de Córdoba; Ubajay, de Entre Ríos; Capioví, de Misiones; y Zenón Pereyra, de Santa Fe. Del noroeste argentino, cuatro pueblos quedaron en el top del influencer: Olta, de La Rioja; Molinos y Cachi, de Salta; y Tafí del Valle, de Tucumán.
La publicación de su selección rápidamente ganó visualizaciones y los usuarios de la red social pidieron más opiniones sobre el “Best Tourism Village”. Rodríguez señaló lamentar la ausencia de pueblos representantes de dos provincias. “Qué rara manera de seleccionar pueblos, cómo no va a haber de Río Negro y Catamarca”, manifestó.