El pueblo tucumano que sorprendió a un influencer de viajes y busca ser el mejor del mundo

El especialista en viajes y conocedor de cientos de paradas destacó haber dormido en 28 de esos 55 pueblos, y haber pasado tiempo en al menos 34. “Me siento capacitado para elegir 11 lugares”, señaló en una publicación en su cuenta de X –@gui10road– donde tiene más de 120.000 seguidores. En la reducida lista, seleccionó Dolavon y Puerto Pirámides, de Chubut; Calingasta, de San Juan; La Cumbrecita, de Córdoba; Ubajay, de Entre Ríos; Capioví, de Misiones; y Zenón Pereyra, de Santa Fe. Del noroeste argentino, cuatro pueblos quedaron en el top del influencer: Olta, de La Rioja; Molinos y Cachi, de Salta; y Tafí del Valle, de Tucumán.