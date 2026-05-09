Don Vilanova: “Un músico genera trabajo para miles de familias”

- Por supuesto. Pappo fue no solo mi maestro, fue mi inspiración y mi amigo, el que me deja una impronta muy fuerte. Hasta el último día de su vida, a mí me constaba que estaba todo el tiempo buscando ideas. Esa triste imagen que todos vimos en la televisión de él tirado en una carretera... tenía una campera de cuero que era su campera de toda la vida, era su piel, y yo la conocía mucho. Sé que en uno de esos bolsillitos llevaba un pequeño anotador con un lápiz roto, donde anotaba cosas que se le iban ocurriendo. Muchas veces iba por la ruta, veía un cartel y había una palabra que le gustaba, o se paraba a tomar un café y veía un diario arriba de un mostrador y lo abría de casualidad y veía una frase... Y en otro de los bolsillitos tenía un pequeñito grabador, más chiquito que un teléfono, donde él canturreaba cosas y luego las sacaba con la guitarra. Lo que quiero decir es que hasta el último día jamás se olvidó de la música, jamás perdió esa pasión y ese entusiasmo.