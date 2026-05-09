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El conmovedor mensaje de la prima que visibilizó el caso de Benjamín: “Peleaste muchísimo, torito; lo diste todo y más”

El niño tenía 12 años y había sufrido un grave accidente mientras andaba en bicicleta en Horco Molle; su muerte provocó un profundo impacto en Tucumán.

RECUERDO. Victoria, prima de Benja, había visibilizado el caso desde el primer momento. RECUERDO. Victoria, prima de Benja, había visibilizado el caso desde el primer momento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Olariaga, de 12 años, falleció el jueves en Tucumán tras un accidente en bicicleta en Horco Molle, provocando una emotiva despedida de su familia y allegados.
  • Tras accidentarse en las sendas de San Javier, el niño estuvo una semana crítico. Su prima visibilizó el caso y el Jockey Club, donde jugaba rugby, le realizó un sentido homenaje.
  • La tragedia impacta profundamente a la sociedad tucumana y al ámbito deportivo local. El caso reabre el debate sobre la seguridad en sendas y enluta a toda la comunidad regional.
Resumen generado con IA

La muerte de Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que había resultado gravemente herido tras un accidente en las sendas de Horco Molle, generó una profunda conmoción en Tucumán. En las últimas horas, su prima, Victoria Guerrero, quien había visibilizado el caso desde el primer momento, lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente se multiplicó entre usuarios y allegados.

“Nunca imaginé estar escribiendo algo así. Nunca imaginé tener que despedirte”, comienza el texto que acompaña una serie de imágenes familiares. En su publicación, Victoria expresa el dolor por una pérdida inesperada y la ruptura de un vínculo que, como ella misma describe, creía que duraría muchos años más.

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

La comunidad dio un sentido adiós a Benjamín Olariaga, el niño que falleció tras un accidente en Horco Molle

A lo largo del mensaje, recuerda momentos compartidos y agradece por el tiempo vivido junto a Benjamín. “Gracias por tu amor, por tus abrazos obligados, por cada risa… por ser parte de mi vida y permitirme ser parte de la tuya”. También destaca la fortaleza del niño durante los días en que permaneció internado: “Peleaste muchísimo, torito. Lo diste todo y más”.

El posteo concluye con una despedida cargada de afecto y esperanza. “Te vamos a extrañar toda la vida… Te amamos desde el primer día y te vamos a amar hasta la eternidad. Nos vamos a volver a encontrar”.

Benjamín falleció el jueves, luego de permanecer una semana en estado crítico en el Hospital del Niño Jesús. El accidente había ocurrido mientras recorría en bicicleta las sendas de Horco Molle, al pie del cerro San Javier.

En paralelo, el Jockey Club de Tucumán, institución a la que el niño asistía, también le rindió homenaje. Benjamín formaba parte de la división M13 de rugby, y su partida generó un fuerte impacto entre compañeros, entrenadores y directivos.

La despedida se realizó en las instalaciones del club, donde se llevó a cabo un momento de oración y recuerdo en su nombre. Además, tanto las disciplinas de hockey como de rugby realizaron un abrazo simbólico antes de comenzar sus entrenamientos, en señal de acompañamiento a la familia y de homenaje al joven deportista.

Cómo se conoció el caso

El caso tomó estado público a partir de una publicación en redes sociales realizada por Victoria, prima de Benja, quien relató lo ocurrido tras el accidente. En ese mensaje, advirtió que el niño “ingresó a las sendas en bicicleta siendo menor de edad, sin guía, sin grupo y sin protección. Nadie lo vio, nadie lo detuvo, nadie controló”.

En el mismo posteo, también cuestionó las condiciones de seguridad del lugar: “¿Cómo puede ser que esto ocurra? No es la primera vez que sucede. Se sabe que la zona presenta riesgos y que las sendas no están en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad. Sin embargo, la falta de control y prevención sigue siendo evidente”.

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