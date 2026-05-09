El conmovedor mensaje de la prima que visibilizó el caso de Benjamín: “Peleaste muchísimo, torito; lo diste todo y más”

La muerte de Benjamín Olariaga, el niño de 12 años que había resultado gravemente herido tras un accidente en las sendas de Horco Molle, generó una profunda conmoción en Tucumán. En las últimas horas, su prima, Victoria Guerrero, quien había visibilizado el caso desde el primer momento, lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente se multiplicó entre usuarios y allegados.