De norte a sur: todas las actividades para descansar y divertirse el fin de semana en Tucumán

La llegada del frío no detiene a los tucumanos, que se preparan para recibir en todos los puntos de la provincia a los paseantes. Cada esquina de la región se alistó con una propuesta diferente para atraer a turistas y vecinos. El Ente Tucumán Turismo compartió el cronograma de actividades que se celebrarán este fin de semana en las ciudades tucumanas.