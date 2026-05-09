De norte a sur: todas las actividades para descansar y divertirse el fin de semana en Tucumán

Foto: Comunicación Tucumán
Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo coordina este sábado y domingo una variada agenda de ferias, shows y recreación en toda la provincia para fomentar el turismo y el esparcimiento local.
- La programación abarca desde trekking y museos hasta muestras de autos antiguos y eventos musicales en diversas localidades, diseñada para atraer público a pesar del clima frío.
- Con estas actividades se busca fortalecer la economía regional y consolidar a Tucumán como un destino diverso, ofreciendo opciones culturales y naturales para todas las edades.
La llegada del frío no detiene a los tucumanos, que se preparan para recibir en todos los puntos de la provincia a los paseantes. Cada esquina de la región se alistó con una propuesta diferente para atraer a turistas y vecinos. El Ente Tucumán Turismo compartió el cronograma de actividades que se celebrarán este fin de semana en las ciudades tucumanas.
Según informó la cartera de turismo, la agenda incluye eventos culturales, ferias de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales, recorridos guiados, propuestas deportivas y actividades en contacto con la naturaleza. San Miguel de Tucumán también tendrá sus propias alternativas para disfrutar a pleno del fin de semana.
Tucumán tiene todo el fin de semana
Aguilares
- Domingo. Banda Municipal de Música, desde las 16 en avenida 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
- Sábado. Aniversario del coro municipal a las 20.30 en la parroquia San José
- Domingo. Trekking Camino del Presidente. Salida del Centro Cultural Alberdi a las 7
- Sábado. Día del Animal a las 16.30 en plaza San Martín
- Sábado. Gran Día de Observación de Aves. Los Alisos, Parque Nacional Aconquija. Contacto: 3865666404
- Sábado. Gran Rural Bike BRS a las 16 en la Vieja Estación
- Sábado y domingo. Museo Arqueológico El Cadillal, abierto de 10 a 18
- Sábado y domingo. Lagoferiantes a 500 metros de la rotonda, desde las 21
- Sábado. Travesía Global Big Day. Salida de la Terminal de Ómnibus, de 8 a 18
- Domingo. Viajando por el mundo, a las 17 en el Teatro de la Estación
- Domingo. Pádel Cup desde las 9 en el Aeroclub Pádel
- Todo el fin de semana. Museo Arqueológico Los Menhires, abierto los sábados de 9 a 19 y los domingos de 9 a 14
- Domingo. Paseo de artesanos a las 17 en el Paseo Parque Temático
- Todo el fin de semana. Visitas guiadas a las Ruinas San José de 8 a 13
- Domingo. Torneo de fútbol femenino en el Club Almirante Brown
- Sábado. SuperVillano-Con Monteros, edición Día de Gokú, de 15 a 21 en el Polideportivo Municipal
- Domingo. Paseo Atahualpa Yupanqui a las 16 en la Casa de la Cultura
- Todo el fin de semana. Feria de producción local en el Centro Policial Raco de 10.30 a 17
- Todo el fin de semana. Espectáculo Cristo Resplandeciente en las explanadas del monumento a las 20 y a las 20.30
- Todo el fin de semana. Mapping: Aparición de la Madre de Dios, a las 20 y 20.30
- Sábado. Feria de Simoca de 8 a 16 en el Predio Mercedes Sosa
- Todo el mes. Taller de Cerámica con Ramona Luna, contacto: 3815433998
- Sábado. Aroma de azahar a las 21 en Casa de la Cultura
- Domingo. Caminata Nina Velárdez con partida de la Hostería Atahualpa Yupanqui a las 00
- Domingo. Feria de emprendedores y artesanos de 17 a 23 en avenida Alfonsín y avenida Jaldo
- Domingo. Noche Santiagueña a las 21 en Casa de la Cultura
- Sábado. Norte Golf en el Jockey Club
- Sábado. Celebración Día del Animal a las 16 en la rotonda del pie del cerro
- Todo el fin de semana. Feria Gourmet de 20 a la medianoche en Avenida Alfonsín y avenida Jaldo
- Sábado. La sinfónica y los dibujos animados a las 21
- Domingo. Gabriela Acher a las 20
- Todo el fin de semana. Barrio Viajantes a las 21
- Sábado. Connie Ballarini - Tour 2026 a las 20
- Casa Histórica
- Sábado y domingo de 9 a 20. Espectáculo Luces y Sonidos, sábado a las 20.30
Sábado
- Bus Turístico a las 21 con partida de la plaza Urquiza
- Las Luces de mi Ciudad, edición especial a las 20 con salida de Laprida 50
- Serenata en el balcón a las 20.30 en el Museo de la Ciudad
- Día Global de Observación de Aves de 8 a 12 en el parque 9 de Julio
- Los Loros a las 21 en el teatro Rosita Ávila
- Bus Turístico con partida a las 11 de Laprida 50
- Muni en las plazas con el grupo musical Marimbanda desde las 17.30 en el lago San Miguel
- Taller de Tango a las 10.30 en la plaza Urquiza
- Bondi Milonguero a las 20.30 en la plaza Urquiza
- Feria Quinto Centenario de 17 a 23 en el parque 9 de Julio
- Rompecabezas infinito, cortometraje a las 20 en el teatro Rosita Ávila
- Ruta de la Milanga, bus turístico con partida a las 20 de Laprida 50
- Muestra de autos clásicos de 10 a 13 en el parque Avellaneda
- Torneo de bochas en el Club Atlético Unión Oeste
- Torneo Nacional de Karate en el Complejo Belgrano
- Primer Coloquio en el Centro Cultural Rouges
Temas Ente Tucumán Turismo
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