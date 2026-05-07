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Exposición de autos antiguos y ferias gastronómicas: dónde estarán este fin de semana

A las tradicionales ferias del parque Avellaneda, se sumará un desfile y exposición de autos clásicos originales conservados por un club de amigos.

Exposición de autos antiguos y ferias gastronómicas: dónde estarán este fin de semana Foto: Club de Autos Clásicos de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán realizará ferias gastronómicas y una muestra de autos clásicos este 9 y 10 de mayo en parques públicos, organizada por el municipio y clubes locales.
  • Tras suspensiones por lluvia, los eventos incluyen una exhibición gratuita de autos de casi 100 años y ferias de emprendedores en el Parque Avellaneda, El Provincial y 9 de Julio.
  • Estas actividades buscan reactivar la economía de emprendedores locales y ofrecer opciones culturales gratuitas, proyectando una alta concurrencia pese al descenso de temperatura.
Resumen generado con IA

Los espacios verdes de San Miguel de Tucumán volverán a ser epicentro de una gran convocatoria este fin de semana. Después de algunas semanas en que las ferias y otras actividades debieron suspenderse a raíz de las precipitaciones, todo indica que este sábado y domingo, los emprendedores podrán instalarse en parques y plazas de la capital.

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También se instalará sobre el parque Avellaneda una exhibición de autos antiguos cuya edad se aproxima al siglo. La exposición está organizada por el grupo de amigos de Club de Autos Clásicos de Tucumán, que compartirán sus vehículos originales y cuidados. La convocatoria es a las 10 en el parque Avellaneda el domingo y la muestra será gratuita. Habrá un Ford A, el más antiguo de todos, que este año cumple 97 años.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que los emprendedores gastronómicos y artesanos se instalarán los próximos días en cuatro espacios diferentes en el centro y sur de la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional, por otra parte, anunció un fuerte descenso de temperatura para el sábado y el domingo. Sin embargo, las tardes tendrán una temperatura que todavía permitirá disfrutar del aire libre y se anunció un domingo con un cielo completamente despejado.

Ferias gastronómicas y exposición de autos el 9 y 10 de mayo

Parque El Provincial

La feria de artesanos se instalará el sábado 9 y domingo 10 desde las 17 hasta las 23 en la avenida Roca y Chacabuco

La feria gourmet se instalará el sábado 9 y domingo 10 desde las 17 hasta la medianoche sobre avenida Roca y 9 de Julio

Parque Avellaneda

El Paseo Gastronómico estará el sábado 9 y domingo 10 desde las 17 hasta la medianoche sobre la calle Asunción, entre el parque y la Plaza de la Fundación

La feria de emprendedores estará el sábado 9, desde las 17 hasta la medianoche, y el domingo 19, desde las 9 hasta las 23 sobre la avenida Mate de Luna y la caminería central

Exposición de autos antiguos desde la mañana hasta el mediodía en torno al parque Avellaneda

Parque 9 de Julio

La feria Quinto Centenario se instalará el domingo 10 desde las 17 hasta las 23 sobre avenida Soldati al 300

Bario Manantial Sur

La feria Manantial Sur estará en el Barrio 2500 Viviendas el sábado 9 y domingo 10 desde las 17 hasta las 23 en la avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón

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