Exposición de autos antiguos y ferias gastronómicas: dónde estarán este fin de semana

También se instalará sobre el parque Avellaneda una exhibición de autos antiguos cuya edad se aproxima al siglo. La exposición está organizada por el grupo de amigos de Club de Autos Clásicos de Tucumán, que compartirán sus vehículos originales y cuidados. La convocatoria es a las 10 en el parque Avellaneda el domingo y la muestra será gratuita. Habrá un Ford A, el más antiguo de todos, que este año cumple 97 años.