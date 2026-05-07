Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en el Plan Alimentar para beneficiarios de Anses a partir de mayo de 2026, con montos que alcanzan los $149.425 en todo el país.
- Mediante la Resolución 161/2026, se fijan pagos de $72.250 por un hijo y $113.299 por dos. La medida busca fortalecer la red de contención social ante la coyuntura económica actual.
- El ajuste se basa en datos del Indec que muestran una baja de la pobreza al 28,2%. Se busca que la unificación de prestaciones consolide la reducción de la vulnerabilidad social.
El Poder Ejecutivo estableció una actualización en los importes del Plan Alimentar, programa que brinda asistencia a familias con hijos, personas gestantes y ciudadanos con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. La normativa quedó ratificada tras la publicación de la Resolución 161/2026 en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Capital Humano, lo que formaliza este nuevo esquema de ayuda social.
Bajo este nuevo ajuste, el beneficio experimenta un incremento del 38% y conserva su estructura de asignación mensual de carácter no remunerativo. El sistema de pagos mantiene su dinámica habitual, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue como el organismo responsable de canalizar los fondos hacia los beneficiarios en todo el país.
Los nuevos montos establecidos por la medida
Según la nueva escala de valores, los hogares con un solo hijo percibirán un monto de $72.250, mientras que las familias con dos descendientes recibirán $113.299 mensualmente. Para aquellos núcleos familiares que cuenten con tres o más hijos, el beneficio alcanza los $149.425, cubriendo también a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes de gestación y a titulares con hijos con discapacidad bajo los criterios oficiales de focalización.
Desde la administración nacional justificaron este ajuste como una herramienta necesaria para fortalecer la red de contención social destinada a los grupos con mayor exposición ante la coyuntura económica actual. La medida busca garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria en todo el territorio argentino, priorizando el sostenimiento de los sectores que enfrentan situaciones críticas de vulnerabilidad.
En qué se basa los montos del aumento de Anses
La actualización se fundamenta en un análisis técnico que destaca una mejora en los indicadores sociales tras comparar el segundo semestre de 2024 con el mismo período de 2025. En este lapso, los registros oficiales muestran que la pobreza descendió del 38,1% al 28,2%, mientras que la indigencia experimentó una reducción del 8,2% al 6,3%.
Estos datos, tomados de las estadísticas del Indec, respaldan la decisión de unificar la Prestación Alimentar con la Asignación Universal por Hijo para consolidar la tendencia a la baja en los índices de vulnerabilidad. La normativa establece que los nuevos importes comenzarán a regir a partir de mayo de 2026 para todos los titulares que se encuadren en la reglamentación vigente.