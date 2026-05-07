Secciones
SociedadActualidad

Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

La normativa quedó ratificada tras la publicación de la Resolución 161/2026 en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Capital Humano, lo que formaliza este nuevo esquema de ayuda social.

Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026 Tarjeta Alimentar
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en el Plan Alimentar para beneficiarios de Anses a partir de mayo de 2026, con montos que alcanzan los $149.425 en todo el país.
  • Mediante la Resolución 161/2026, se fijan pagos de $72.250 por un hijo y $113.299 por dos. La medida busca fortalecer la red de contención social ante la coyuntura económica actual.
  • El ajuste se basa en datos del Indec que muestran una baja de la pobreza al 28,2%. Se busca que la unificación de prestaciones consolide la reducción de la vulnerabilidad social.
Resumen generado con IA

El Poder Ejecutivo estableció una actualización en los importes del Plan Alimentar, programa que brinda asistencia a familias con hijos, personas gestantes y ciudadanos con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. La normativa quedó ratificada tras la publicación de la Resolución 161/2026 en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Capital Humano, lo que formaliza este nuevo esquema de ayuda social.

Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

Cronograma de pagos de mayo de Anses: quiénes son los primeros grupos que cobran

Bajo este nuevo ajuste, el beneficio experimenta un incremento del 38% y conserva su estructura de asignación mensual de carácter no remunerativo. El sistema de pagos mantiene su dinámica habitual, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue como el organismo responsable de canalizar los fondos hacia los beneficiarios en todo el país.

Los nuevos montos establecidos por la medida

Según la nueva escala de valores, los hogares con un solo hijo percibirán un monto de $72.250, mientras que las familias con dos descendientes recibirán $113.299 mensualmente. Para aquellos núcleos familiares que cuenten con tres o más hijos, el beneficio alcanza los $149.425, cubriendo también a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes de gestación y a titulares con hijos con discapacidad bajo los criterios oficiales de focalización.

Desde la administración nacional justificaron este ajuste como una herramienta necesaria para fortalecer la red de contención social destinada a los grupos con mayor exposición ante la coyuntura económica actual. La medida busca garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria en todo el territorio argentino, priorizando el sostenimiento de los sectores que enfrentan situaciones críticas de vulnerabilidad.

En qué se basa los montos del aumento de Anses

La actualización se fundamenta en un análisis técnico que destaca una mejora en los indicadores sociales tras comparar el segundo semestre de 2024 con el mismo período de 2025. En este lapso, los registros oficiales muestran que la pobreza descendió del 38,1% al 28,2%, mientras que la indigencia experimentó una reducción del 8,2% al 6,3%.

Estos datos, tomados de las estadísticas del Indec, respaldan la decisión de unificar la Prestación Alimentar con la Asignación Universal por Hijo para consolidar la tendencia a la baja en los índices de vulnerabilidad. La normativa establece que los nuevos importes comenzarán a regir a partir de mayo de 2026 para todos los titulares que se encuadren en la reglamentación vigente.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en mayo de 2026

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en mayo de 2026

Lo más popular
Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
1

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
2

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
3

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
4

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría
5

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
3

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
4

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
5

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Más Noticias
Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

A preparar los abrigos: anuncian un brusco descenso de temperatura entre el 8 y el 10 de mayo en Tucumán

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Comentarios