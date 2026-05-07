Plan Alimentar con aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses desde mayo de 2026

Los nuevos montos establecidos por la medida

Según la nueva escala de valores, los hogares con un solo hijo percibirán un monto de $72.250, mientras que las familias con dos descendientes recibirán $113.299 mensualmente. Para aquellos núcleos familiares que cuenten con tres o más hijos, el beneficio alcanza los $149.425, cubriendo también a las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes de gestación y a titulares con hijos con discapacidad bajo los criterios oficiales de focalización.