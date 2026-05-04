Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026

Resumen para apurados
- Argentina celebrará el próximo feriado el lunes 25 de mayo por la Revolución de Mayo, generando un fin de semana largo nacional para fomentar el descanso y el turismo en 2026.
- Tras el 1° de mayo, el calendario oficial de 2026 integra feriados inamovibles y puentes turísticos, destacando el receso de cuatro días en julio por el Día de la Independencia.
- Con ocho fines de semana largos restantes, se prevé un impacto positivo en el consumo y la hotelería, consolidando fechas clave para la planificación de escapadas regionales.
Luego del feriado por el Día del Trabajador, muchos argentinos ya miran el calendario para saber cuándo llegará la próxima pausa y si habrá una nueva oportunidad para descansar o planificar una escapada.
La siguiente fecha marcada en el calendario nacional será el lunes 25 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Al tratarse de un feriado inamovible, se conformará un fin de semana largo de tres días junto al sábado 23 y domingo 24 para quienes no deban cumplir tareas laborales.
El cronograma oficial de 2026 aún reserva varias fechas de descanso distribuidas a lo largo del año, incluyendo fines de semana extendidos y jornadas no laborables con fines turísticos.
Los feriados que restan en 2026
Mayo
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia
Viernes 10: Día no laborable turístico
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Septiembre
No habrá feriados nacionales
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable turístico
Martes 8: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25: Navidad
Los fines de semana largos confirmados
El calendario prevé varias oportunidades para descansos extendidos:
Del 23 al 25 de mayo
Del 13 al 15 de junio
Del 9 al 12 de julio
Del 15 al 17 de agosto
Del 10 al 12 de octubre
Del 21 al 23 de noviembre
Del 5 al 8 de diciembre
Del 25 al 27 de diciembre
Uno de los períodos más extensos será el de julio, cuando el feriado por el Día de la Independencia se combinará con una jornada no laborable turística, dando lugar a cuatro días consecutivos.