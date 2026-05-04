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Cuándo será el próximo feriado en Argentina y qué fines de semana largos quedan en 2026

Tras el feriado del 1° de mayo, crece la expectativa por el próximo descanso en Argentina. El calendario nacional ya marca la próxima fecha y confirma varios fines de semana largos para lo que resta de 2026.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebrará el próximo feriado el lunes 25 de mayo por la Revolución de Mayo, generando un fin de semana largo nacional para fomentar el descanso y el turismo en 2026.
  • Tras el 1° de mayo, el calendario oficial de 2026 integra feriados inamovibles y puentes turísticos, destacando el receso de cuatro días en julio por el Día de la Independencia.
  • Con ocho fines de semana largos restantes, se prevé un impacto positivo en el consumo y la hotelería, consolidando fechas clave para la planificación de escapadas regionales.
Resumen generado con IA

Luego del feriado por el Día del Trabajador, muchos argentinos ya miran el calendario para saber cuándo llegará la próxima pausa y si habrá una nueva oportunidad para descansar o planificar una escapada.

La siguiente fecha marcada en el calendario nacional será el lunes 25 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo. Al tratarse de un feriado inamovible, se conformará un fin de semana largo de tres días junto al sábado 23 y domingo 24 para quienes no deban cumplir tareas laborales.

El cronograma oficial de 2026 aún reserva varias fechas de descanso distribuidas a lo largo del año, incluyendo fines de semana extendidos y jornadas no laborables con fines turísticos.

Los feriados que restan en 2026

Mayo

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia

Viernes 10: Día no laborable turístico

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Septiembre

No habrá feriados nacionales

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable turístico

Martes 8: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25: Navidad

Los fines de semana largos confirmados

El calendario prevé varias oportunidades para descansos extendidos:

Del 23 al 25 de mayo

Del 13 al 15 de junio

Del 9 al 12 de julio

Del 15 al 17 de agosto

Del 10 al 12 de octubre

Del 21 al 23 de noviembre

Del 5 al 8 de diciembre

Del 25 al 27 de diciembre

Uno de los períodos más extensos será el de julio, cuando el feriado por el Día de la Independencia se combinará con una jornada no laborable turística, dando lugar a cuatro días consecutivos.

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