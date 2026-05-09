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Preguntas y respuestas clave sobre el alcance del hantavirus en la salud de las personas

Desde su cuenta de X, Fundación Huésped respondió “con información basada en evidencia” las cinco consultas que más veces llegan a sus redes sobre el hantavirus.

Preguntas y respuestas clave sobre el alcance del hantavirus en la salud de las personas
Hace 2 Hs

1 ¿De qué virus hablamos?

Se detectó un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia. Confirmaron casos de personas infectadas y fallecidas. En este caso, es el virus Andes, variante de la Patagonia en Argentina y Chile. Es decir que  no se trata de un virus nuevo.

2 ¿Se contagia entre personas?

El virus Andes puede hacerlo, pero en raras ocasiones, y con contacto muy estrecho y prolongado con alguien enfermo. No circula en espacios públicos, medios de transporte ni ciudades. No es como la gripe.

3 ¿Es una amenaza global?

No. El virus se transmite con la exposición a excrementos o secreciones de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales. Aunque relevante desde el punto de vista sanitario, no es un virus con capacidad de propagación masiva.

4 ¿Hay riesgo de un brote?

Los brotes de hantavirus suelen ser localizados y no tienden a expandirse de forma sostenida entre humanos. Por eso, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

La OMS cree posible que haya más casos de hantavirus en el crucero

La OMS cree posible que haya más casos de hantavirus en el crucero

5 ¿Hay un aumento de casos?

Sí. En el último año se duplicaron los casos. Pasaron de 57 en 2024 a 101 en 2025 según el Boletín Epidemiológico Nacional N°806, SE 16, Año 2026.

Si vivo en zona afectada

Ventilar antes de entrar a lugares cerrados y abandonados. Usar barbijo y guantes al limpiarlos.  Almacenar alimentos en recipientes herméticos. Evitar leña apilada, galpones o nidos sin protección (no tocar ni sus rastros)


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