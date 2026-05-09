Preguntas y respuestas clave sobre el alcance del hantavirus en la salud de las personas

1 ¿De qué virus hablamos?
Se detectó un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia. Confirmaron casos de personas infectadas y fallecidas. En este caso, es el virus Andes, variante de la Patagonia en Argentina y Chile. Es decir que no se trata de un virus nuevo.
2 ¿Se contagia entre personas?
El virus Andes puede hacerlo, pero en raras ocasiones, y con contacto muy estrecho y prolongado con alguien enfermo. No circula en espacios públicos, medios de transporte ni ciudades. No es como la gripe.
3 ¿Es una amenaza global?
No. El virus se transmite con la exposición a excrementos o secreciones de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales. Aunque relevante desde el punto de vista sanitario, no es un virus con capacidad de propagación masiva.
4 ¿Hay riesgo de un brote?
Los brotes de hantavirus suelen ser localizados y no tienden a expandirse de forma sostenida entre humanos. Por eso, el riesgo para la población general sigue siendo bajo.
5 ¿Hay un aumento de casos?
Sí. En el último año se duplicaron los casos. Pasaron de 57 en 2024 a 101 en 2025 según el Boletín Epidemiológico Nacional N°806, SE 16, Año 2026.
Si vivo en zona afectada
Ventilar antes de entrar a lugares cerrados y abandonados. Usar barbijo y guantes al limpiarlos. Almacenar alimentos en recipientes herméticos. Evitar leña apilada, galpones o nidos sin protección (no tocar ni sus rastros)