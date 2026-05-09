El crimen del juez Aráoz: Ema Gómez está cerca de recuperar la libertad

La fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo y el abogado Dante Ibáñez, representante de la familia del magistrado, apelaron la sentencia al considerar que los autores actuaron con alevosía y debían ser condenados por homicidio agravado. En 2013, la Corte Suprema de Justicia les dio la razón y ordenó que otro tribunal modificara la condena. Recién en 2015 se leyó la nueva pena: prisión perpetua. Gómez fue la única presente durante la audiencia, ya que Pérez se había fugado. El ex policía fue detenido el año pasado en su domicilio y semanas más tarde escuchó la misma sentencia que su coimputada.