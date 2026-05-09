Secciones
Seguridad

Héctor Darío Pérez, el condenado por el crimen del juez Aráoz que estuvo prófugo casi 10 años

Según la información que manejaban los investigadores, habría permanecido primero en Paraguay y luego en Bolivia.

Héctor Darío Pérez Héctor Darío Pérez
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Darío Pérez desde agosto del año pasado está cumpliendo la condena a perpetua que le dictaron por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. El ex policía no se presentó a la audiencia en la que debía escuchar la sentencia que lo condenaba. Sí lo hizo en el primer juicio, pero como el fallo no había quedado firme, recuperó la libertad. El condenado, según la información que manejaban los investigadores, habría permanecido primero en Paraguay y luego en Bolivia. Pérez tenía fama de ser una persona pesada, muy inteligente y extremadamente cuidadosa. Por esa razón, durante mucho tiempo se sospechó que podría haber trabajado como guardaespaldas o incluso para organizaciones narcocriminales.

Su vida en la clandestinidad llegó a su fin en julio pasado. Por pedido del fiscal Gerardo Salas, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales se presentó en su vivienda de Lules para buscar evidencias que permitieran localizarlo. Allí descubrieron que efectivamente se encontraba en el domicilio. Intentó escapar por el fondo de la propiedad, pero terminó siendo capturado.

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Defensa

En la audiencia, el condenado aseguró: “Soy totalmente inocente de aquello por lo que me condenaron. Con el diario del lunes me doy cuenta de lo que me hizo la Justicia en ese momento, a partir de la Corte y de la intervención que tuvieron para intentar encubrir lo que sucedió ese día en la casa del juez. Ahí hubo una fiesta con empleados de Tribunales”. Su abogado, Roque Araujo, pidió que el caso fuera declarado prescripto por el paso del tiempo. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la fiscal Marta Jerez y por el querellante Javier Lobo Aragón. Finalmente, el tribunal volvió a condenarlo a prisión perpetua. Sus allegados aseguraron que ahora se estaría lamentando por haber permanecido tanto tiempo prófugo de la Justicia.

Temas TucumánParaguayLulesBolivia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte
1

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición
3

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
4

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
5

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Ranking notas premium
Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
1

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar
2

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”
3

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT
4

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años
5

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años

Más Noticias
Manuel Adorni: Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes

Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Murió un operario de residuos tras caer del camión y el hecho está bajo investigación

Murió un operario de residuos tras caer del camión y el hecho está bajo investigación

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Comentarios