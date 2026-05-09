Héctor Darío Pérez, el condenado por el crimen del juez Aráoz que estuvo prófugo casi 10 años

Defensa

En la audiencia, el condenado aseguró: “Soy totalmente inocente de aquello por lo que me condenaron. Con el diario del lunes me doy cuenta de lo que me hizo la Justicia en ese momento, a partir de la Corte y de la intervención que tuvieron para intentar encubrir lo que sucedió ese día en la casa del juez. Ahí hubo una fiesta con empleados de Tribunales”. Su abogado, Roque Araujo, pidió que el caso fuera declarado prescripto por el paso del tiempo. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la fiscal Marta Jerez y por el querellante Javier Lobo Aragón. Finalmente, el tribunal volvió a condenarlo a prisión perpetua. Sus allegados aseguraron que ahora se estaría lamentando por haber permanecido tanto tiempo prófugo de la Justicia.