Inundaciones en Tucumán: advierten que la desaparición de humedales agrava las crecientes y se secan las napas y los pozos

Filtros naturales

“El escurrimiento excesivo no sólo erosiona el suelo y provoca anegamientos de pueblos y caminos, sino que evita que el agua ingrese a las napas subterráneas que abastecen los pozos. Los humedales son recuperables e incluso se construyen artificiales que se usan para filtrar el agua”, comentó Chediack. Contó además que hay muchas ciudades en el mundo, como en EEUU, en México y en otros países, que utilizan humedales artificiales, con plantas que son muy buenas para eso, y sirven no sólo para mitigar los caudales, sino que la limpian a tal punto que hasta se puede beber. “Estos pantanos pueden también ser atractivos turísticos, reguladores del medio ambiente, al margen de que son grandes filtros. En Omán, donde está el humedal artificial más grande del mundo, lo usan para purificar el agua que descarta la industria petrolera y eso confirma la efectividad que tienen, que pueden limpiar las aguas más contaminadas”, contó.