Las secuelas de las inundaciones en Alderetes: buscan salvar la capilla Santísima Trinidad con un bingo solidario
Resumen para apurados
- Vecinos de Alderetes, Tucumán, organizan un bingo solidario el 23 de mayo para reparar la capilla Santísima Trinidad, dañada por recientes inundaciones y fuertes tormentas.
- Las lluvias colapsaron techos y desagües del templo, que funciona como comedor y centro de catequesis. El deterioro edilicio pone en riesgo la seguridad de la comunidad local.
- La restauración es clave para mantener la contención social en una zona vulnerable. Se busca garantizar la continuidad de servicios esenciales y la seguridad de niños y adultos.
La comunidad de la capilla Santísima Trinidad, en Alderetes, puso en marcha una campaña solidaria para reunir fondos que permitan reparar los graves daños provocados por las inundaciones en Tucumán. A través de un bingo, vecinos y fieles buscan recuperar un espacio clave no solo para la vida religiosa, sino también para la contención social del barrio.
Raúl Gómez, colaborador de la capilla, relató a LA GACETA que el deterioro se produjo durante una fuerte tormenta, en vísperas de la vigilia pascual. “Estábamos con los niños de catequesis y los fieles cuando llegó la lluvia. Todo esto era un mar de agua”, recordó. El impacto fue tal que distintos sectores del templo quedaron anegados y con serios daños estructurales.
Según explicó, la situación generó preocupación inmediata, especialmente por las actividades que se desarrollan en el lugar. “No es solo la misa. Acá se dicta catequesis, hay un comedor y muchas actividades comunitarias. Nos preocupa el riesgo de que algo se desprenda y pueda ocurrir un accidente”.
Por su parte, el padre Fabián Nieva señaló que la capilla está ubicada en una zona vulnerable y que las lluvias intensas terminaron por agravar problemas estructurales previos. “Ha colapsado parte del cielo raso, se afectaron los desagües y las chapas, que ya estaban deterioradas. No hay techo que aguante con estas condiciones”.
El sacerdote remarcó el rol social que cumple el espacio: “Es una comunidad con mucha vida. No solo brinda contención espiritual, sino también material, a través del comedor y otras acciones solidarias”. En ese sentido, destacó la necesidad urgente de realizar refacciones para garantizar la seguridad de quienes asisten, especialmente niños y adultos mayores.
Como respuesta, la comunidad organizó un bingo solidario que se realizará el próximo 23 de mayo en la Escuela Niñez Tucumana. El evento tiene un valor de $3.000 y contará con diversos premios, donados con la colaboración del municipio.
“Invitamos a todos a sumarse. Tucumán es solidario y sabemos que la gente va a acompañar. Esto es para el bien de todos, porque la capilla es de toda la comunidad”, expresó Gómez. Además, indicó que quienes no puedan asistir también se pueden comunicar con él para colaborar (3813940452) o mediante transferencias (alias: bingotrinidad), ya que “todo suma para poder poner de pie nuevamente este lugar”.
A pesar de los daños, las misas continúan, aunque con limitaciones. “El problema es cuando llueve, porque entra agua por todos lados y el techo está muy deteriorado. Eso nos preocupa mucho”, concluyó Nieva, al tiempo que apeló a la solidaridad de la sociedad para recuperar un espacio esencial para la vida comunitaria de Alderetes.