Las secuelas de las inundaciones en Alderetes: buscan salvar la capilla Santísima Trinidad con un bingo solidario

“Invitamos a todos a sumarse. Tucumán es solidario y sabemos que la gente va a acompañar. Esto es para el bien de todos, porque la capilla es de toda la comunidad”, expresó Gómez. Además, indicó que quienes no puedan asistir también se pueden comunicar con él para colaborar (3813940452) o mediante transferencias (alias: bingotrinidad), ya que “todo suma para poder poner de pie nuevamente este lugar”.