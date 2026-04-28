Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur denunció que el agro y los desmontes agravan las inundaciones en Tucumán al desviar cauces, exigiendo actualizar estudios por el cambio climático.
- La problemática incluye la falta de controles en Catamarca y el incumplimiento de la ley de márgenes, sumado a urbanizaciones en paleocauces que aumentan el riesgo hídrico.
- El Gobierno busca ejecutar el 100% del presupuesto hídrico para 2026 e intervenir legalmente ante usurpaciones, priorizando el mantenimiento preventivo durante todo el año.
“Quizás las obras son las mismas, o similares, pero el clima varía, cambia el uso del suelo, los cultivos, las poblaciones, el desmonte, agravado por el cambio climático; las lluvias no son las mismas que antes, es por eso que los estudios que se hicieron, que son muchos, deben ser actualizados y es lo que más tiempo lleva”, explicó al diario el ministro de Obras Públicas, ingeniero Marcelo Nazur sobre el problema del manejo del agua.
Consultado sobre el rol del sector privado en ese sentido, del que poco se habla, Nazur afirmó que el agro produce un gran impacto, cerrando cursos de agua, desviando cauces para riego o para liberar zonas de cultivo. “Vemos que arroyos que antes pasaban por una finca meses después pasás por ahí y ya no están”, denunció el funcionario.
“Tal vez a veces los controles fallan, pero el agro tiene buena parte de responsabilidad y también el desmonte y las urbanizaciones indebidas”, agregó.
“El agua que colapsa al río Marapa, que este verano alcanzó los 600 m3, una exorbitancia, viene de Catamarca. Con esto no queremos deslindar responsabilidades, pero hay que decirlo: en Catamarca no existe ningún control sobre el uso y el manejo del suelo”, reveló Nazur.
Respecto de la falta de ejecución de los presupuestos asignados a la DPA para obras, Nazur no quiso juzgar a las gestiones anteriores. “Nosotros tenemos orden del gobernador de ejecutar el 100% del presupuesto para obras. Este año se harán trabajos en el Canal Sur, el Norte, en el Canal Yerba Buena, en Las Talitas y en esas obras tienen que trabajar en conjunto municipios y la DPA”, explicó.
Ley de márgenes
Nazur dijo que además no se respeta la ley de márgenes y se construye a la vera de los ríos, sobre los paleocauces (es el antiguo lecho o curso abandonado por un río, ya sea en superficie o enterrado, debido a cambios geológicos, climáticos o humanos). “Por ejemplo, el paleocauce del río Salí llega hasta El Bajo, pero hay barrios en la capital que están al lado del río, en zonas inundables”. Y citó como ejemplo el barrio Las Piedritas, “pero están llevando las casas a terrenos de caminos, que pertenecen a Vialidad Nacional, en San Cayetano”. Dijo que pasa lo mismo a lo largo de la costanera del Salí, de Alderetes, Banda del Río Salí y en varias localidades del interior. “Es un problema cultural y las gestiones anteriores no le dieron la importancia que se merece. Ahora Fiscalía de Estado está interviniendo fuerte en el tema de las usurpaciones”, aseguró.
Nazur aclaró que el “mal llamado Plan Prelluvia”, porque se refiere a los meses previos a las lluvias, ya no es así, “porque ahora se trabaja todo el año”.
Contó que del Canal Sur se extrajeron 40.000 m3 de basura y que en toda la provincia “se está trabajando todo el año” y que en 2026 se ejecutarán los 20.000 millones asignados al presupuesto de la DPA.
“Pese a los volúmenes extraordinarios de agua, a diferencia de 2015 o 1017 esta vez no se cayó ni se rompió un solo puente y eso demuestra que se está trabajando. Obviamente hubo problemas en rutas y caminos pero eso es inevitable”, y aclaró que es la Provincia la que interviene sobre rutas nacionales, como la 157 o la 40, ya que Vialidad Nacional no está haciendo las obras.