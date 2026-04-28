Qué más falla en las inundaciones: el rol del agro y la responsabilidad por los desmontes

Ley de márgenes

Nazur dijo que además no se respeta la ley de márgenes y se construye a la vera de los ríos, sobre los paleocauces (es el antiguo lecho o curso abandonado por un río, ya sea en superficie o enterrado, debido a cambios geológicos, climáticos o humanos). “Por ejemplo, el paleocauce del río Salí llega hasta El Bajo, pero hay barrios en la capital que están al lado del río, en zonas inundables”. Y citó como ejemplo el barrio Las Piedritas, “pero están llevando las casas a terrenos de caminos, que pertenecen a Vialidad Nacional, en San Cayetano”. Dijo que pasa lo mismo a lo largo de la costanera del Salí, de Alderetes, Banda del Río Salí y en varias localidades del interior. “Es un problema cultural y las gestiones anteriores no le dieron la importancia que se merece. Ahora Fiscalía de Estado está interviniendo fuerte en el tema de las usurpaciones”, aseguró.