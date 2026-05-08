Lionel Messi habló del Mundial 2026 y sorprendió: “Hay selecciones que llegan mejor que Argentina”

Resumen para apurados
- Lionel Messi analizó el Mundial 2026 en una entrevista, señalando que potencias como Francia, España y Brasil llegan en mejor nivel que la Selección Argentina actualmente.
- En el programa 'Lo del Pollo', el capitán evitó el favoritismo excesivo pese al éxito del ciclo Scaloni. Destacó la jerarquía de Francia y la vigencia de España y Brasil.
- Las declaraciones sugieren que Messi disputará su último Mundial a los 40 años. Su postura busca quitar presión al plantel y reafirmar el compromiso de competir al máximo nivel.
Lionel Messi todavía no confirmó oficialmente que disputará el Mundial 2026, aunque cada una de sus declaraciones deja entrever que la posibilidad está más viva que nunca. A poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, el capitán argentino comenzó a palpitar lo que podría ser su última participación mundialista y dejó una reflexión que llamó la atención: no considera a la Selección como la principal favorita al título.
En una entrevista con el programa “Lo del Pollo”, el rosarino habló con cautela sobre las expectativas alrededor de la selección argentina. “El '10' siempre se ilusiona con cada competencia importante, ya sea una Copa América o un Mundial. Pero también hay que entender que existen selecciones que llegan mejor”, analizó.
Lejos de subirse al entusiasmo desmedido que suele rodear a la campeona del mundo, Messi eligió un discurso más medido. Sin embargo, dejó en claro que el espíritu competitivo del grupo sigue intacto. “Este equipo siempre compite y da el máximo”, sostuvo, en referencia al ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
El capitán de Inter Miami también se refirió a las selecciones que, según su mirada, llegan un paso adelante en la carrera por el título. Entre ellas mencionó a Selección de Francia, finalista en Qatar 2022 y liderada por Kylian Mbappé. “Francia vuelve a verse muy fuerte y tiene jugadores de enorme nivel”, señaló.
Además, incluyó entre los candidatos a España y Brasil. Sobre la “Verdeamarela”, destacó que, pese a algunos altibajos recientes, sigue siendo una potencia por calidad individual e historia.
Otras selecciones que pueden estar en la pelea del Mundial 2026
Messi también mencionó a otras selecciones tradicionales como Alemania, Inglaterra y Portugal, a la que definió como “muy competitiva”. Y, fiel a la lógica de cada Mundial, dejó abierta la puerta para las sorpresas. “Siempre aparece algún equipo inesperado”, comentó.
Mientras tanto, alrededor de Messi sigue creciendo la expectativa por verlo una vez más en una Copa del Mundo. El capitán cumplirá 40 años durante el torneo y todo indica que podría tratarse de su despedida definitiva de los Mundiales. Aunque todavía evita hacer anuncios formales, sus palabras y su preparación muestran que el deseo de volver a competir por la gloria sigue tan vivo como siempre.