Lionel Messi habló del Mundial 2026 y sorprendió: “Hay selecciones que llegan mejor que Argentina”

Lionel Messi todavía no confirmó oficialmente que disputará el Mundial 2026, aunque cada una de sus declaraciones deja entrever que la posibilidad está más viva que nunca. A poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, el capitán argentino comenzó a palpitar lo que podría ser su última participación mundialista y dejó una reflexión que llamó la atención: no considera a la Selección como la principal favorita al título.