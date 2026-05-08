Cómo es la plataforma argentina que busca revolucionar el intercambio de figuritas del Mundial 2026

Cómo funciona la plataforma

Está pensada para que cualquier usuario pueda comenzar a utilizarlo en pocos minutos y sin necesidad de descargar aplicaciones. Todo funciona desde el navegador del celular o de la computadora, tanto en Android como en iPhone. Se crea un usuario gratuito, se carga qué figuritas tiene repetidas y cuáles le faltan, la plataforma detecta automáticamente coincidencias con otros coleccionistas cercanos y una vez encontrada esa compatibilidad, ambas partes pueden coordinar el intercambio a través de WhatsApp u otra aplicación de mensajería.