Consiguió una beca en Alemania, pero necesita ayuda para no perderla

Resumen para apurados
- El tucumano Lautaro Núñez ganó una beca de estudio en Alemania, pero lanzó una campaña para reunir 6.000 euros exigidos por la embajada para otorgar la visa y concretar el viaje.
- Aunque la beca cubre pasajes y cursos, Alemania requiere demostrar solvencia económica. Núñez, líder juvenil y alumno de la UNSTA, necesita el dinero ante la falta de recursos propios.
- La iniciativa busca evitar que el factor económico frene el desarrollo de talentos locales. Núñez aspira a ingresar al Servicio Exterior de la Nación y aportar a la gestión pública.
La confirmación llegó hace pocas semanas: fue seleccionado para una beca de estudio de seis meses en la Universidad de Colonia, en Alemania. Para Lautaro Núñez, estudiante tucumano de Ciencias Políticas de la UNSTA, la noticia abrió la posibilidad de formarse en el exterior y acercarse al mundo de la diplomacia.
La beca cubre pasajes, materias y cursos de alemán. Sin embargo, aún debe cumplir un requisito clave para obtener la visa: demostrar cerca de 6.000 euros en una cuenta bloqueada, unos $10 millones.
“Cuando me confirmaron la beca sentí mucha felicidad. Después apareció esta dificultad económica, pero sigo intentando porque sé lo que significa esta oportunidad”, cuenta.
Debates, política y formación en Tucumán
Su recorrido en la política juvenil comenzó mucho antes del intercambio. Es fundador y líder de ODIS (Organización de Debates para las Ideas y el Saber), donde impulsó tres ediciones del Debate de Militancia Juvenil y organizó actividades con referentes políticos.
También integra Estudiantes Organizados como secretario de Relaciones Externas y fue becado por la Fundación Federalismo y Libertad en el programa “Voces Emergentes”. Todo ese recorrido, asegura, fue clave para animarse a postularse al intercambio.
“Siempre me interesó la participación ciudadana y la cultura democrática. Alemania tiene una tradición política y filosófica muy fuerte. Es el país de pensadores que admiro muchísimo, como Jürgen Habermas, Carl Schmitt o Hegel. Sentí que tenía que intentarlo”, explica.
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El sueño de trabajar en relaciones exteriores
El intercambio en Alemania aparece también como un paso importante en su proyecto profesional. Su objetivo es rendir el examen del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) e ingresar a la Cancillería argentina. Por eso insiste en que la experiencia no se trata solamente de viajar o estudiar afuera.
“Quiero volver con herramientas concretas para aportar desde la gestión pública, la diplomacia o la formación política. Siento que Tucumán necesita jóvenes que puedan nutrirse de otras experiencias y después traer esas ideas de vuelta”, sostiene.
También asegura que le gustaría que más estudiantes tucumanos se animen a buscar oportunidades similares. “A veces pensamos que estas becas son imposibles o que están reservadas para otra gente. Pero hay muchísimo talento acá”, dice.
El obstáculo económico
Aunque la beca cubre buena parte de los gastos, el Estado alemán exige una cuenta bloqueada con fondos suficientes para garantizar la estadía durante los seis meses de intercambio. Ahí apareció el problema.
“Mis padres hacen un esfuerzo enorme, pero uno de ellos está desempleado y no podemos llegar a esa suma”, explica. Por eso empezó una campaña de difusión y donaciones para intentar completar el dinero necesario antes de viajar.
La historia comenzó a circular entre estudiantes, docentes y conocidos de Tucumán. Muchas personas compartieron la campaña en redes sociales y otras colaboraron con aportes económicos. Mientras tanto, él sigue entre clases, trámites y reuniones, intentando llegar al objetivo antes de la fecha límite.