Secciones
SociedadEducación

Consiguió una beca en Alemania, pero necesita ayuda para no perderla

Lautaro Núñez tiene 21 años, estudia Ciencias Políticas en la UNSTA y lidera espacios de participación juvenil en Tucumán. Ahora busca ayuda para concretar una experiencia internacional.

TODO POR LA BECA. Lautaro, estudiante de Ciencias Políticas, consiguió un intercambio en Alemania y lanzó una campaña para no perderlo. / CORTESÍA LAUTARO NUÑEZ TODO POR LA BECA. Lautaro, estudiante de Ciencias Políticas, consiguió un intercambio en Alemania y lanzó una campaña para no perderlo. / CORTESÍA LAUTARO NUÑEZ
Por Victoria Reinoso Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El tucumano Lautaro Núñez ganó una beca de estudio en Alemania, pero lanzó una campaña para reunir 6.000 euros exigidos por la embajada para otorgar la visa y concretar el viaje.
  • Aunque la beca cubre pasajes y cursos, Alemania requiere demostrar solvencia económica. Núñez, líder juvenil y alumno de la UNSTA, necesita el dinero ante la falta de recursos propios.
  • La iniciativa busca evitar que el factor económico frene el desarrollo de talentos locales. Núñez aspira a ingresar al Servicio Exterior de la Nación y aportar a la gestión pública.
Resumen generado con IA

La confirmación llegó hace pocas semanas: fue seleccionado para una beca de estudio de seis meses en la Universidad de Colonia, en Alemania. Para Lautaro Núñez, estudiante tucumano de Ciencias Políticas de la UNSTA, la noticia abrió la posibilidad de formarse en el exterior y acercarse al mundo de la diplomacia.

La beca cubre pasajes, materias y cursos de alemán. Sin embargo, aún debe cumplir un requisito clave para obtener la visa: demostrar cerca de 6.000 euros en una cuenta bloqueada, unos $10 millones.

“Cuando me confirmaron la beca sentí mucha felicidad. Después apareció esta dificultad económica, pero sigo intentando porque sé lo que significa esta oportunidad”, cuenta.

LÍDER Y FUNDADOR DE ODIS. Desde su organización ya gestió tres debates juveniles y fue elegido para una beca en Alemania. / ARCHIVO LA GACETA LÍDER Y FUNDADOR DE ODIS. Desde su organización ya gestió tres debates juveniles y fue elegido para una beca en Alemania. / ARCHIVO LA GACETA

Debates, política y formación en Tucumán

Su recorrido en la política juvenil comenzó mucho antes del intercambio. Es fundador y líder de ODIS (Organización de Debates para las Ideas y el Saber), donde impulsó tres ediciones del Debate de Militancia Juvenil y organizó actividades con referentes políticos.

Cuatro ejes, cinco dirigentes jóvenes tucumanos y mucho ruido: así fue el debate político de ODIS

Cuatro ejes, cinco dirigentes jóvenes tucumanos y mucho ruido: así fue el debate político de ODIS

También integra Estudiantes Organizados como secretario de Relaciones Externas y fue becado por la Fundación Federalismo y Libertad en el programa “Voces Emergentes”. Todo ese recorrido, asegura, fue clave para animarse a postularse al intercambio.

“Siempre me interesó la participación ciudadana y la cultura democrática. Alemania tiene una tradición política y filosófica muy fuerte. Es el país de pensadores que admiro muchísimo, como Jürgen Habermas, Carl Schmitt o Hegel. Sentí que tenía que intentarlo”, explica.

Post Instagram

El sueño de trabajar en relaciones exteriores

El intercambio en Alemania aparece también como un paso importante en su proyecto profesional. Su objetivo es rendir el examen del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) e ingresar a la Cancillería argentina. Por eso insiste en que la experiencia no se trata solamente de viajar o estudiar afuera.

“Quiero volver con herramientas concretas para aportar desde la gestión pública, la diplomacia o la formación política. Siento que Tucumán necesita jóvenes que puedan nutrirse de otras experiencias y después traer esas ideas de vuelta”, sostiene.

También asegura que le gustaría que más estudiantes tucumanos se animen a buscar oportunidades similares. “A veces pensamos que estas becas son imposibles o que están reservadas para otra gente. Pero hay muchísimo talento acá”, dice.

El obstáculo económico

Aunque la beca cubre buena parte de los gastos, el Estado alemán exige una cuenta bloqueada con fondos suficientes para garantizar la estadía durante los seis meses de intercambio. Ahí apareció el problema.

“Mis padres hacen un esfuerzo enorme, pero uno de ellos está desempleado y no podemos llegar a esa suma”, explica. Por eso empezó una campaña de difusión y donaciones para intentar completar el dinero necesario antes de viajar.

La historia comenzó a circular entre estudiantes, docentes y conocidos de Tucumán. Muchas personas compartieron la campaña en redes sociales y otras colaboraron con aportes económicos. Mientras tanto, él sigue entre clases, trámites y reuniones, intentando llegar al objetivo antes de la fecha límite.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánAlemaniaUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hallazgo en Alemania: científicos encontraron un meteorito con propiedades nunca vistas

Hallazgo en Alemania: científicos encontraron un meteorito con propiedades nunca vistas

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Lo más popular
Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026
1

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026
2

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
3

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
4

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”
5

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
3

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

UNT: con 12 decanos definidos, Pagani enfrenta un pedido de impugnación
5

UNT: con 12 decanos definidos, Pagani enfrenta un pedido de impugnación

Más Noticias
¿Hay faltante de figuritas del Mundial en Tucumán? Qué dicen los kiosqueros y cuánto cuestan

¿Hay faltante de figuritas del Mundial en Tucumán? Qué dicen los kiosqueros y cuánto cuestan

Mercado Pago sufrió una caída masiva: qué pasó con el dinero de los usuarios

Mercado Pago sufrió una caída masiva: qué pasó con el dinero de los usuarios

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

Saquen los abrigos más gruesos: el domingo sería el día más frío de 2026 en Tucumán

Alerta por tormentas y ráfagas fuertes: cuáles son las provincias afectadas este viernes 8 de mayo

Alerta por tormentas y ráfagas fuertes: cuáles son las provincias afectadas este viernes 8 de mayo

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Comentarios