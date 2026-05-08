Consiguió una beca en Alemania, pero necesita ayuda para no perderla

El sueño de trabajar en relaciones exteriores

El intercambio en Alemania aparece también como un paso importante en su proyecto profesional. Su objetivo es rendir el examen del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) e ingresar a la Cancillería argentina. Por eso insiste en que la experiencia no se trata solamente de viajar o estudiar afuera.