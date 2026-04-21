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Abrió la convocatoria a las becas Unesco para jóvenes investigadores: ¿cómo aplicar?

La Unesco abre la convocatoria 2026 para sus becas de investigación socioambiental, con incentivos especiales para proyectos marinos y un proceso de postulación que vence el 7 de mayo.

Abrió la convocatoria a las becas Unesco para jóvenes investigadores: ¿cómo aplicar? Foto: argentina.gob.ar
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Unesco lanzó la convocatoria 2026 de sus becas MAB para jóvenes científicos dedicados a la investigación socioambiental. El plazo para aplicar vence el próximo 7 de mayo.
  • La postulación requiere aval del Comité MAB local y se realiza de forma electrónica. El programa incluye fondos especiales para proyectos sobre ecosistemas marinos y costeros.
  • Esta beca impulsa el Plan de Acción Hangzhou 2026-2035 y los ODS, promoviendo soluciones científicas para la crisis climática y el desarrollo sostenible de los océanos.
Resumen generado con IA

Los jóvenes investigadores interesados en lograr un equilibrio entre la vida humana en la Tierra y la naturaleza ahora tendrán una oportunidad única. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) habilitó la inscripción a las Becas MAB, mediante las cuales se otorgará una suma dineraria a jóvenes científicos que aborden temáticas socioambientales.

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En 2025 se otorgaron 11 becas a investigadores. Pero la aplicación debe seguir pasos precisos. Los postulantes deberán contar con la mayor actitud para el programa, dado que la convocatoria está abierta a investigadores de todo el mundo. Los ganadores del año pasado fueron jóvenes de Marruecos, China, Irán, República Democrática del Congo, Estados Unidos, Brasil, Ghana, Argentina, Argelia y México.

Desde 2022 el programa se amplió gracias al apoyo del Principado de Mónaco, que otorga una financiación adicional para trabajos centrados en temas marinos, insulares y costeros.

Cómo aplicar a las Becas para Jóvenes Científicos

Los interesados en aplicar a la beca deberán completar un formulario de solicitud hasta el 7 de mayo de 2026, que será recibido por la Unesco para ser evaluado. La solicitud deberá contar con el aval del Comité Nacional del MAB del solicitante. En caso de los países donde no existe un Comité o no esté plenamente operativo, la Comisión Nacional para la Unesco se encargará de la selección de candidatos, según criterios acordados.

Las aplicaciones podrán enviarse solamente en inglés y en francés. Los formularios deberán completarse de forma electrónica, ya que no se aceptan presentaciones manuscritas. Las condiciones están en el siguiente link. En caso de que la investigación estuviera centrada en un país diferente al del aplicante, debería contar también con el certificado del Comité MAB de dicho lugar.

El proceso se desarrollará del siguiente modo:

  • Cada país podrá presentar hasta dos postulaciones.
  • En Argentina, las candidaturas serán seleccionadas por un comité nacional.
  • Los resultados de la preselección nacional serán informados antes del envío a la Secretaría MAB en París.
  • La UNESCO se encargará de informar a los ganadores.

Objetivos de las Becas MAB de la Unesco

El programa de premios para jóvenes científicos del MAB tiene como objetivo:

  • Animar a los jóvenes científicos, en particular a los de países en desarrollo, a que utilicen la investigación del MAB, los lugares de los proyectos y las reservas de la biosfera en sus investigaciones;
  • Animar a los jóvenes científicos que ya utilizan estos sitios a que realicen estudios comparativos en otros sitios dentro o fuera de su propio país;
  • Promover y fomentar el intercambio de información y experiencia entre una nueva generación de científicos;
  • Involucrar a jóvenes científicos en la implementación del Plan de Acción Estratégica de Hangzhou 2026-2035 (HSAP);
  • Fomentar la concienciación entre los jóvenes científicos sobre el papel de la investigación en la aplicación de los ODS, en particular cuando se lleva a cabo en reservas de la biosfera;
  • Mediante la concesión de becas específicas para estudios sobre cuestiones marinas, insulares y costeras en reservas de la biosfera, se anima a los jóvenes científicos a solicitar plazas en el programa MAB YSA dentro de esta área temática, movilizándolos así para que participen activamente en el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.
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