Abrió la convocatoria a las becas Unesco para jóvenes investigadores: ¿cómo aplicar?

Cómo aplicar a las Becas para Jóvenes Científicos

Los interesados en aplicar a la beca deberán completar un formulario de solicitud hasta el 7 de mayo de 2026, que será recibido por la Unesco para ser evaluado. La solicitud deberá contar con el aval del Comité Nacional del MAB del solicitante. En caso de los países donde no existe un Comité o no esté plenamente operativo, la Comisión Nacional para la Unesco se encargará de la selección de candidatos, según criterios acordados.