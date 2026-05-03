Hallazgo en Alemania: científicos encontraron un meteorito con propiedades nunca vistas
Un equipo de la Universidad de la Sorbona descubrió en Alemania un material espacial con propiedades térmicas inusuales que podría cambiar la comprensión científica sobre los meteoritos y la física de materiales.
Resumen para apurados
- Científicos de la Sorbona hallaron en Steinbach, Alemania, un meteorito con tridimita que posee propiedades térmicas inéditas, según publicó la revista científica PNAS.
- El mineral mantiene una conductividad térmica estable entre 80 y 380 K. Combina el orden de los cristales con el desorden del vidrio, desafiando los modelos de la física tradicional.
- El hallazgo permitirá desarrollar materiales avanzados y aporta datos clave sobre el origen del sistema solar, mientras crece el interés público por la geología y la astronomía.
Un grupo de investigadores de la Universidad de la Sorbona anunció el hallazgo de un material espacial con propiedades poco habituales que podría abrir nuevas preguntas sobre el comportamiento térmico de ciertos minerales. El descubrimiento se realizó en un fragmento de meteorito encontrado en Steinbach, en Alemania.
La investigación, publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, identificó la presencia de tridimita meteórica, una sustancia capaz de mantener una conductividad térmica estable en un amplio rango de temperaturas, algo que contradice los modelos tradicionales de la física de materiales.
Según detallaron los científicos, el comportamiento del material se mantiene constante entre los 80 y 380 grados kelvin, una característica considerada excepcional porque combina propiedades de estructuras cristalinas ordenadas con rasgos típicos de materiales desordenados, como el vidrio.
El meteorito hallado en Alemania que sorprendió a la comunidad científica
El fragmento espacial estudiado llamó la atención de los investigadores debido a su capacidad para conservar estabilidad térmica bajo condiciones variables. Este fenómeno podría aportar información clave para futuras investigaciones vinculadas a materiales avanzados y al origen del sistema solar.
Los especialistas explicaron que la tridimita meteórica ocupa una posición intermedia entre el orden molecular de los cristales y el desorden característico de los vidrios, un comportamiento poco frecuente en la naturaleza.
El hallazgo generó interés no solo en el ámbito científico, sino también en espacios de divulgación dedicados a acercar estos descubrimientos al público general.
La exposición con meteoritos de Marte y la Luna que busca acercar el cosmos al público
En paralelo con la difusión del estudio, la Universidad de Almería inauguró la exposición “Impacto”, una muestra que reúne 50 meteoritos auténticos, incluidos fragmentos provenientes de Marte y de la Luna.
La exhibición permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026 en el Pabellón de Historia Natural y busca despertar el interés por la astronomía, la geología y la historia del universo.
Durante la presentación oficial, el rector José J. Céspedes destacó el valor científico y educativo de la propuesta, remarcando el impacto emocional que produce observar objetos llegados desde distintas regiones del cosmos.
Por su parte, el experto y cazador de meteoritos José Vicente Casado explicó que muchas de las piezas exhibidas se formaron hace más de 4.550 millones de años, durante los orígenes del sistema solar. Además, señaló que estos fragmentos permiten reconstruir parte de la historia de la formación planetaria y estelar.