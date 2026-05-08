Una herida que sigue abierta: por qué "Pulga" Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

- Es muy duro que un chico de esa edad se tenga que ir, pero es River y el sacrificio vale. Yo le decía que ojalá le guste el lugar, porque si no se acostumbra es muy difícil quedarse. Es un proceso largo: hoy le hablás del desayuno o la alimentación y a los dos minutos se olvidó porque quiere jugar a la pelota. Hay que estar encima, sobre todo para que no le falte cariño. Yo tengo un hijo de nueve años que a veces duerme con nosotros; eso en una pensión no existe. Ojalá alguien esté siempre para contenerlos en los bajones.