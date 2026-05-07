Secciones
DeportesAtlético Tucumán

El futsal de Atlético emuló la hazaña de Quito: camisetas de la Selección, victoria heroica y pase a semis del Nacional

Tras sufrir un robo en Misiones, el plantel C-20 del "Decano" eliminó al subcampeón nacional usando indumentaria de la Selección Argentina; este viernes busca la final contra Jockey Club.

CON LA DE LA SELECCIÓN. Nahuel Williams celebra el penal decisivo que selló la clasificación; detrás, las delegaciones tucumanas de Cariocas y La Normal se unen al festejo del Decano en Misiones. CON LA DE LA SELECCIÓN. Nahuel Williams celebra el penal decisivo que selló la clasificación; detrás, las delegaciones tucumanas de Cariocas y La Normal se unen al festejo del "Decano" en Misiones. Foto: Carlos Traine
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El equipo C-20 de futsal de Atlético Tucumán clasificó a semifinales del Nacional en Misiones tras vencer por penales a Villa Hipódromo usando camisetas de la Selección.
  • Tras sufrir un robo de indumentaria, el plantel usó equipos prestados de la Selección. Empataron 3-3 ante el subcampeón y avanzaron por penales con una gran actuación del arquero.
  • El Decano se medirá este viernes ante Jockey Club por un lugar en la final. Este logro consolida al club entre los cuatro mejores del país y refuerza su mística competitiva.
Resumen generado con IA

El futsal de Atlético Tucumán atraviesa un estado de gracia total y ya se encuentra entre los cuatro mejores equipos del país. El plantel C-20, que viajó a Montecarlo (Misiones) para disputar el Campeonato Nacional Norte con la premisa de ir paso a paso, se metió en semifinales tras una victoria heroica en la que el corazón suplió cualquier carencia de recursos. El destino les tenía preparada una trama digna de una película de suspenso y los pibes del "Decano" no fallaron.

Como si fuera un guiño del destino a aquella histórica noche de 2017 en Quito, la delegación tucumana sufrió un robo en plena competencia. Sin uniformes propios, el equipo debió salir a la cancha con camisetas prestadas de la Selección Argentina de Futsal. Con el escudo nacional en el pecho y el espíritu "decano" intacto, los dirigidos por Nicolás Reynaga emularon la mística de aquel equipo de Pablo Lavallén para firmar una clasificación épica.

CLAVE. Joaquín Campos atajó dos penales en la tanda final. CLAVE. Joaquín Campos atajó dos penales en la tanda final. Foto: Carlos Traine

Un partido para el infarto

Tras dejar en el camino a Cariocas (Tucumán) por 5-2 en octavos, el desafío en cuartos era mayúsculo: Villa Hipódromo de Mendoza, el último subcampeón nacional. El trámite fue una montaña rusa emocional. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, la batalla se trasladó al alargue, donde se jugaron dos tiempos de cinco minutos a reloj parado.

Atlético se puso 2-1 arriba con goles de Benjamín Rodríguez y Gerónimo Morán, pero la acumulación de faltas le dio vida a los mendocinos, que empataron 2-2. El "Decano" volvió a golpear para ponerse 3-2 (nuevamente a través de Rodríguez), pero a falta de apenas un minuto y veinte segundos para el cierre, Villa Hipódromo selló el 3-3 definitivo.

La hora de los héroes

En la definición por penales, apareció la gran figura de la noche: el arquero Joaquín Cantos, quien se agigantó bajo los tres palos al atajar los dos primeros remates de los mendocinos. Por el lado tucumano, Nahuel Williams y Benjamín Rodríguez convirtieron sus disparos. Pese al penal errado por Cristian González, la efectividad final le dio al "Decano" el pase a la semifinal nacional.

El sueño continúa

El sueño no se detiene y la cita con la historia tiene fecha y hora inmediata para el conjunto tucumano. En las semifinales Atlético Tucumán enfrentará Jockey Club de Mendoza este viernes, desde las 19.30. Transmitirá en vivo el canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).

En Misiones, los chicos siguen disfrutando. Con la ropa prestada pero el orgullo propio, Atlético demuestra una vez más que, cuando se trata de defender la camiseta (sea cual sea la que toque usar), el sentimiento no sabe de imposibles.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
2

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
3

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
5

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Escándalo en Real Madrid: Valverde terminó en el hospital tras una pelea con Tchouaméni

Escándalo en Real Madrid: Valverde terminó en el hospital tras una pelea con Tchouaméni

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Se dio a conocer el arquero que Boca buscaría en el próximo mercado de pases: ¿de quién se trata?

Se dio a conocer el arquero que Boca buscaría en el próximo mercado de pases: ¿de quién se trata?

¿Qué cambió en Alpine? La mejora silenciosa que ayudó a Franco Colapinto en Miami

¿Qué cambió en Alpine? La mejora silenciosa que ayudó a Franco Colapinto en Miami

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Comentarios