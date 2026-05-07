El futsal de Atlético emuló la hazaña de Quito: camisetas de la Selección, victoria heroica y pase a semis del Nacional

El futsal de Atlético Tucumán atraviesa un estado de gracia total y ya se encuentra entre los cuatro mejores equipos del país. El plantel C-20, que viajó a Montecarlo (Misiones) para disputar el Campeonato Nacional Norte con la premisa de ir paso a paso, se metió en semifinales tras una victoria heroica en la que el corazón suplió cualquier carencia de recursos. El destino les tenía preparada una trama digna de una película de suspenso y los pibes del "Decano" no fallaron.