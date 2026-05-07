El futsal de Atlético emuló la hazaña de Quito: camisetas de la Selección, victoria heroica y pase a semis del Nacional
Tras sufrir un robo en Misiones, el plantel C-20 del "Decano" eliminó al subcampeón nacional usando indumentaria de la Selección Argentina; este viernes busca la final contra Jockey Club.
Resumen para apurados
- El equipo C-20 de futsal de Atlético Tucumán clasificó a semifinales del Nacional en Misiones tras vencer por penales a Villa Hipódromo usando camisetas de la Selección.
- Tras sufrir un robo de indumentaria, el plantel usó equipos prestados de la Selección. Empataron 3-3 ante el subcampeón y avanzaron por penales con una gran actuación del arquero.
- El Decano se medirá este viernes ante Jockey Club por un lugar en la final. Este logro consolida al club entre los cuatro mejores del país y refuerza su mística competitiva.
El futsal de Atlético Tucumán atraviesa un estado de gracia total y ya se encuentra entre los cuatro mejores equipos del país. El plantel C-20, que viajó a Montecarlo (Misiones) para disputar el Campeonato Nacional Norte con la premisa de ir paso a paso, se metió en semifinales tras una victoria heroica en la que el corazón suplió cualquier carencia de recursos. El destino les tenía preparada una trama digna de una película de suspenso y los pibes del "Decano" no fallaron.
Como si fuera un guiño del destino a aquella histórica noche de 2017 en Quito, la delegación tucumana sufrió un robo en plena competencia. Sin uniformes propios, el equipo debió salir a la cancha con camisetas prestadas de la Selección Argentina de Futsal. Con el escudo nacional en el pecho y el espíritu "decano" intacto, los dirigidos por Nicolás Reynaga emularon la mística de aquel equipo de Pablo Lavallén para firmar una clasificación épica.
Un partido para el infarto
Tras dejar en el camino a Cariocas (Tucumán) por 5-2 en octavos, el desafío en cuartos era mayúsculo: Villa Hipódromo de Mendoza, el último subcampeón nacional. El trámite fue una montaña rusa emocional. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, la batalla se trasladó al alargue, donde se jugaron dos tiempos de cinco minutos a reloj parado.
Atlético se puso 2-1 arriba con goles de Benjamín Rodríguez y Gerónimo Morán, pero la acumulación de faltas le dio vida a los mendocinos, que empataron 2-2. El "Decano" volvió a golpear para ponerse 3-2 (nuevamente a través de Rodríguez), pero a falta de apenas un minuto y veinte segundos para el cierre, Villa Hipódromo selló el 3-3 definitivo.
La hora de los héroes
En la definición por penales, apareció la gran figura de la noche: el arquero Joaquín Cantos, quien se agigantó bajo los tres palos al atajar los dos primeros remates de los mendocinos. Por el lado tucumano, Nahuel Williams y Benjamín Rodríguez convirtieron sus disparos. Pese al penal errado por Cristian González, la efectividad final le dio al "Decano" el pase a la semifinal nacional.
El sueño continúa
El sueño no se detiene y la cita con la historia tiene fecha y hora inmediata para el conjunto tucumano. En las semifinales Atlético Tucumán enfrentará Jockey Club de Mendoza este viernes, desde las 19.30. Transmitirá en vivo el canal oficial de YouTube de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).
En Misiones, los chicos siguen disfrutando. Con la ropa prestada pero el orgullo propio, Atlético demuestra una vez más que, cuando se trata de defender la camiseta (sea cual sea la que toque usar), el sentimiento no sabe de imposibles.