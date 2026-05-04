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Frío y vientos extremos: rige la alerta amarilla en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por los eventos climáticos que afectarán a las regiones del Cuyo y el Sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por los vientos extremos de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por los vientos extremos de hoy. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió hoy una alerta amarilla por vientos extremos y frío intenso en San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, con mínimas que rondarán los 5°C en Cuyo y el sur.
  • Las ráfagas superarán los 100 km/h en zonas cordilleranas y la meseta patagónica. El organismo recomendó asegurar objetos sueltos y evitar circular ante el riesgo de daños materiales.
  • El fenómeno meteorológico exige planes de contingencia locales debido a la posible interrupción de actividades. Se espera que estas condiciones extremas persistan durante la jornada.
Resumen generado con IA

En su nuevo parte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de fuertes vientos que acompañarán las mínimas de 5°C que registrarán las provincias de Cuyo y el sur. Por este día, la entidad climática señaló que además del tiempo frío, cinco jurisdicciones deberán preparar un plan de contingencia para la llegada de fenómenos extremos.

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Ráfagas intensas impactarán en la franja oeste del país. De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN, son algunas zonas de la región de Cuyo, así como la Patagonia y otros sectores del sur argentino, los que esperan corrientes de aire de nivel amarillo que llegarán tanto por la mañana como en la tarde de hoy.

Las zonas afectadas por vientos fuertes

Los fenómenos eólicos se concentrarán en las áreas cordilleranas, como es el caso de Calingasta en San Juan, así como en la zona baja de Malargüe en Mendoza, el sector occidental de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el lado oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas en Neuquén. En Río Negro, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el margen de El Cuy y Veinticinco de Mayo son las localidades comprometidas; por último, se encuentra el escenario de Gastre, la zona de Mártires, Telsen y Paso de Indios en Chubut.

En todas estas áreas, los desplazamientos de aire oscilarán en velocidades entre 50 y 70 km/h y las ráfagas podrán superar localmente los 100 km/h. Este panorama se sumará a las mínimas de entre 6°C y 8°C que también alcanzarán a estos distritos. 

Recomendaciones del SMN 

Ante este nivel de la alerta, donde los eventos climáticos pueden causar daño e interrumpir las actividades cotidianas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

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