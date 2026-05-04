Frío y vientos extremos: rige la alerta amarilla en cinco provincias

Las zonas afectadas por vientos fuertes

Los fenómenos eólicos se concentrarán en las áreas cordilleranas, como es el caso de Calingasta en San Juan, así como en la zona baja de Malargüe en Mendoza, el sector occidental de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el lado oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas en Neuquén. En Río Negro, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el margen de El Cuy y Veinticinco de Mayo son las localidades comprometidas; por último, se encuentra el escenario de Gastre, la zona de Mártires, Telsen y Paso de Indios en Chubut.