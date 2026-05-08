Taxistas de la Capital hicieron una caravana y elevaron quejas a la intendencia

El sector taximetrero realizó una caravana por la Capital en la que repartió pedidos a los organismos estatales. Tras el recorrido, fueron recibidos por la intendenta, Rossana Chahla, a quien le solicitaron que simplifique las inscripciones del Registro Municipal para el Sutrapa, el sistema que nuclea a taxis y a apps de transporte. “Hubo una respuesta favorable, estamos avanzando”, señalaron los choferes.
La Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, dirigida por Julio Rodríguez, organizó un “desfile” por las calles de San Miguel de Tucumán que tuvo como punto de partida el parque 9 de Julio. Desde allí, filas de autos se dirigieron a la Legislatura de Tucumán, a la Casa de Gobierno provincial, al Concejo Deliberante y a la Municipalidad capitalina. En cada órgano depositaron diferentes pedidos.
El propósito principal fue informar sobre la situación del sector y sus necesidades. “No fue una manifestación, sino una caravana sin detener donde se entregaron petitorios de diferentes tenores con respecto a la actividad y a cómo se vienen dando las cosas”, explicó Miguel Barrionuevo, de la federación.
Según contó el taxista, en el cuerpo parlamentario municipal fueron atendidos por Ernesto Nagle, presidente de la bancada peronista, y por José María Franco, a cargo de la comisión de Transporte. Luego continuaron el recorrido hacia la Intendencia, en 9 de Julio y Lavalle.
Los choferes fueron recibidos por Camila Giuliano, secretaria de Gobierno, y por Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana. Luego se incorporó a la reunión la intendenta, quien además agasajó a los presentes por el Día del Taxista (ayer).
Luego se habló de la reglamentación de la ordenanza que regula el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa). La queja de los taxistas apuntaba a los requisitos para adherirse al registro municipal. “Planteamos que la Municipalidad pedía de nuevo mucha documentación que ya tenían, sin sentido porque ya la presentamos el año pasado, y gastábamos plata sin necesidad. El sector estaba molesto y nadie quería inscribirse”, contó Barrionuevo.
Detalles
Sobre la devolución que dio el municipio al pedido, el taxista aseguró que fue una “respuesta favorable”. “Estuvieron de acuerdo. Con Arnedo se van a pulir los detalles y la semana que viene o la próxima se comenzará con la inscripción de los taxis”, resaltó. Además, reiteró que “se está avanzando” en la normalización del servicio y lo relacionó con la designación del funcionario como titular de la Secretaría.
Por su parte, la intendenta capitalina publicó en su cuenta oficial de X un mensaje dirigido a los choferes. “Hoy recibí a representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxi Tucumán y del Sindicato de Peones de Taxi, en el marco del Día del Taxista, que se conmemora cada 7 de mayo en Argentina”, comienza el posteo.
Luego, el escrito se refiere a los temas planteados en la reunión. “Durante el encuentro dialogamos sobre la situación actual del sector, los desafíos que enfrentan día a día y la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para acompañar a quienes prestan un servicio fundamental para nuestra ciudad”, dice. En las imágenes puede verse, además, al concejal oficialista Facundo Vargas Aignasse.
Por último, Chahla escribió: “quiero saludar especialmente a cada taxista tucumano, reconociendo el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que realizan diariamente para conectar a los vecinos y mantener en movimiento a San Miguel de Tucumán”.