Secciones
Política

Taxistas de la Capital hicieron una caravana y elevaron quejas a la intendencia

Referentes del sector fueron recibidos por la intendenta Chahla. “Hubo respuesta favorable”.

“TRENCITO”. Los coches visitaron diferentes sedes estatales. “TRENCITO”. Los coches visitaron diferentes sedes estatales.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

El sector taximetrero realizó una caravana por la Capital en la que repartió pedidos a los organismos estatales. Tras el recorrido, fueron recibidos por la intendenta, Rossana Chahla, a quien le solicitaron que simplifique las inscripciones del Registro Municipal para el Sutrapa, el sistema que nuclea a taxis y a apps de transporte. “Hubo una respuesta favorable, estamos avanzando”, señalaron los choferes.

La Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, dirigida por Julio Rodríguez, organizó un “desfile” por las calles de San Miguel de Tucumán que tuvo como punto de partida el parque 9 de Julio. Desde allí, filas de autos se dirigieron a la Legislatura de Tucumán, a la Casa de Gobierno provincial, al Concejo Deliberante y a la Municipalidad capitalina. En cada órgano depositaron diferentes pedidos.

El propósito principal fue informar sobre la situación del sector y sus necesidades. “No fue una manifestación, sino una caravana sin detener donde se entregaron petitorios de diferentes tenores con respecto a la actividad y a cómo se vienen dando las cosas”, explicó Miguel Barrionuevo, de la federación.

Según contó el taxista, en el cuerpo parlamentario municipal fueron atendidos por Ernesto Nagle, presidente de la bancada peronista, y por José María Franco, a cargo de la comisión de Transporte. Luego continuaron el recorrido hacia la Intendencia, en 9 de Julio y Lavalle.

Los choferes fueron recibidos por Camila Giuliano, secretaria de Gobierno, y por Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana. Luego se incorporó a la reunión la intendenta, quien además agasajó a los presentes por el Día del Taxista (ayer).

Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

Luego se habló de la reglamentación de la ordenanza que regula el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa). La queja de los taxistas apuntaba a los requisitos para adherirse al registro municipal. “Planteamos que la Municipalidad pedía de nuevo mucha documentación que ya tenían, sin sentido porque ya la presentamos el año pasado, y gastábamos plata sin necesidad. El sector estaba molesto y nadie quería inscribirse”, contó Barrionuevo.

Detalles

Sobre la devolución que dio el municipio al pedido, el taxista aseguró que fue una “respuesta favorable”. “Estuvieron de acuerdo. Con Arnedo se van a pulir los detalles y la semana que viene o la próxima se comenzará con la inscripción de los taxis”, resaltó. Además, reiteró que “se está avanzando” en la normalización del servicio y lo relacionó con la designación del funcionario como titular de la Secretaría.

Por su parte, la intendenta capitalina publicó en su cuenta oficial de X un mensaje dirigido a los choferes. “Hoy recibí a representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxi Tucumán y del Sindicato de Peones de Taxi, en el marco del Día del Taxista, que se conmemora cada 7 de mayo en Argentina”, comienza el posteo.

San Miguel de Tucumán: el Municipio recibió a taxistas autoconvocados y reiteró que la regulación de aplicaciones está en manos del Concejo Deliberante

San Miguel de Tucumán: el Municipio recibió a taxistas autoconvocados y reiteró que la regulación de aplicaciones está en manos del Concejo Deliberante

Luego, el escrito se refiere a los temas planteados en la reunión. “Durante el encuentro dialogamos sobre la situación actual del sector, los desafíos que enfrentan día a día y la importancia de seguir trabajando de manera conjunta para acompañar a quienes prestan un servicio fundamental para nuestra ciudad”, dice. En las imágenes puede verse, además, al concejal oficialista Facundo Vargas Aignasse.

Por último, Chahla escribió: “quiero saludar especialmente a cada taxista tucumano, reconociendo el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que realizan diariamente para conectar a los vecinos y mantener en movimiento a San Miguel de Tucumán”.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánParque 9 de JulioConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánCarlos ArnedoJulio RodríguezRossana ChahlaJosé María Franco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales
1

Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
2

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

El liderazgo se ejerce desde el ejemplo: la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's
3

"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación
4

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto
5

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto

Ranking notas premium
Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
1

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias
2

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
3

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913
5

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913

Más Noticias
Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Comentarios