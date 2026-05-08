Taxistas de la Capital hicieron una caravana y elevaron quejas a la intendencia

Detalles

Sobre la devolución que dio el municipio al pedido, el taxista aseguró que fue una “respuesta favorable”. “Estuvieron de acuerdo. Con Arnedo se van a pulir los detalles y la semana que viene o la próxima se comenzará con la inscripción de los taxis”, resaltó. Además, reiteró que “se está avanzando” en la normalización del servicio y lo relacionó con la designación del funcionario como titular de la Secretaría.