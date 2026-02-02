Plataformas de transporte: taxistas de la Capital organizan una manifestación para el jueves

Los taxistas reclaman que “los dejaron afuera” de la mesa de discusión por la reglamentación de la norma. Aseguran que el secretario no habría mostrado predisposición en recibirlos y escuchar sus quejas, y desconfían de las reglas que pudieran imponerle al sector en el escrito. “El pedido es que este funcionario deje de ser parte y que nos incluyan a nosotros en esta mesa de reglamentación, para que nadie quede mal parado. Queremos igualdad de condiciones para todos”, reafirmó Miguel Barrionuevo, delegado de la Federación.