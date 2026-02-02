Secciones
Plataformas de transporte: taxistas de la Capital organizan una manifestación para el jueves

La Federación de Taxis formalizó un pedido de audiencia con la intendenta, Rossana Chahla, por la reglamentación de las apps.

QUEJAS. El sector taximetrero pide lugar en la toma de decisiones. QUEJAS. El sector taximetrero pide lugar en la toma de decisiones.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

La Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán formalizó el pedido de audiencia con la intendenta, Rossana Chahla, para plantear su descontento por cómo avanza la reglamentación de las apps de transporte. Los choferes amenazan con realizar una manifestación el jueves, planteando como uno de los motivos centrales la renuncia de un funcionario municipal.

La semana pasada, una treintena de taxistas dirigidos por Julio Rodríguez -presidente de la agrupación- se presentó ante la Municipalidad capitalina solicitando una reunión con la intendenta. Para ese entonces, Chahla se encontraba de licencia tras haber participado en el Foro Económico de la CAF, en Panamá, por lo que el pedido de audiencia se formalizó por escrito hoy por la mañana.

Toma de decisiones

El sector taximetrero plantea inquietudes y un fuerte fastidio con el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, y su manera de conducir el asunto de las plataformas electrónicas. Sucede que al municipio le corresponde sentar las bases y condiciones para el nuevo sistema de transporte de la Capital, aprobado en diciembre pasado, en el que convivirán choferes de taxis y particulares.

Los taxistas reclaman que “los dejaron afuera” de la mesa de discusión por la reglamentación de la norma. Aseguran que el secretario no habría mostrado predisposición en recibirlos y escuchar sus quejas, y desconfían de las reglas que pudieran imponerle al sector en el escrito. “El pedido es que este funcionario deje de ser parte y que nos incluyan a nosotros en esta mesa de reglamentación, para que nadie quede mal parado. Queremos igualdad de condiciones para todos”, reafirmó Miguel Barrionuevo, delegado de la Federación.

En los últimos días, LA GACETA intentó comunicarse con Nieva para obtener su versión de los hechos, pero no hubo respuesta.

“Enojo fundamentado”

Los choferes aseguran que están abiertos al diálogo y que confían en el compromiso de Chahla de trabajar en conjunto y resolver la cuestión. Sin embargo, en el caso de no recibir una respuesta en los próximos días, se lanzó una convocatoria para marchar este jueves a las 8:30.

La medida de fuerza se iniciaría en la avenida Roca y Buenos Aires para luego marchar hacia una sede municipal a definir: la Intendencia, en 9 de Julio y Lavalle, o la Dirección de Tránsito, en avenida Avellaneda 663.

El comunicado que se comparte entre los taxistas remarca que “es muy importante hacer saber nuestro enojo fundamentado con este personaje (por Nieva) que nos hace tanto daño”.

La reglamentación

Según los plazos establecidos en la norma aprobada por el Concejo Deliberante, la reglamentación que definirá cómo deberán funcionar las apps de transporte debe estar lista hasta el próximo lunes 9 de febrero.

Según pudo saber este diario, las conversaciones giraban en torno a las condiciones de tributación que asumirían las empresas a través del Tributo Económico Municipal (TEM); y la posibilidad de poner cupo a los vehículos particulares, aunque esta opción finalmente habría quedado descartada. Además, se está trabajando en la habilitación de un sistema de registro obligatorio para vehículos y choferes de servicios digitales, donde se informará: cuáles son los requisitos y condiciones mecánicas para los coches, qué licencia profesional se necesita y cuál va a ser la periodicidad de las revisiones.

Esta semana la propuesta debería ser presentada a la intendenta para que dé el visto bueno u ordene alguna modificación.

