Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán encabezó una reunión con taxistas para resolver inquietudes sobre la reglamentación de las plataformas digitales. Sin embargo, el sector que impulsa los mayores reclamos, la Federación Nacional de Conductores de Taxis, no estuvo presente y reafirmó la medida de fuerza que prepara para mañana: los choferes marcharán hacia la Intendencia.
La intendenta, Rossana Chahla, dialogó el martes por la tarde con tres asociaciones de taxistas: el Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán, la Asociación de Taxistas Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat) y la Asociación de Taxistas Autoconvocados. Allí se les informó sobre los alcances de las ordenanzas que regulan el sistema de transporte de pasajeros en automóvil y en motos, y sobre el registro obligatorio para vehículos y prestadores del servicio que está próximo a lanzarse.
"Tuvimos una charla muy interesante en la que también estuvo presente nuestra intendente Rossana Chahla contando cómo se viene trabajando con esto que marca un paso más a la regularización del servicio", señaló Camila Giuliano, secretaria de Gobierno, al finalizar el encuentro.
En el mismo sentido se expresó Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana, que resaltó la impronta de diálogo permanente propuesta por la jefa municipal. "Quiero resaltar el diálogo que siempre mantuvimos latente por pedido de la intendente Rossana Chahla", indicó el funcionario y agregó: "Una reunión sumamente positiva donde estuvieron representados la totalidad de los taxistas y peones de taxis, donde resaltamos que la actividad de taxis es fundamental para la vida de San Miguel de Tucumán".
Durante la reunión también se recibieron una serie de recomendaciones por parte de los represnentantes de taxistas respecto a las ordenanzas sancionadas por el Concejos, planteos que serán elevados al cuerpo legislativo capitalino para su debido análisis. "Fuimos analizando punto por punto de las ordenanzas y también la reglamentación junto a ellos, con la intervención crucial de la intendente Rossana Chahla, en forma conjunta con la secretaria de Gobierno Camila Giuliano, escuchando cada uno de los planteos que, luego de asimilarlos, remitiremos al Concejo Deliberante para su tratamiento", explicó Nieva.
Al respecto, Giuliano remarcó que la reglamentación de las normas es un primer paso para la regularización del servicio y que las instancias de diálogo seguirán abiertas. "Estamos avanzando en la reglamentación que involucra distintos regímenes, cada uno con sus particularidades, con un registro que sirva para un saneamiento de las licencias de taxis activas de la ciudad y poder controlar mejor", indicó y añadió: "Esto es el primer paso para ordenar una realidad y hoy lo que hacemos es hablar sobre las futuras mejoras para mejorar la competitividad del servicio y que todos podamos trabajar y apostar a vivir mejor".
La voz de los taxistas
Los representantes de trabajadores de taxis coincidieron en que se trató de una reunión positiva y destacaron la vocación de diálogo del Municipio y la predisposición para continuar buscando mejoras para la regularización del servicio.
"Fue una reunión fructífera porque pudimos exponer cuáles son nuestras inquietudes sobre lo sancionado en el Concejo Deliberante, que tiene que ver con la rentabilidad; siempre mantuvimos un buen diálogo con la Municipalidad, consideramos positiva la reunión", señaló Omar López, de la Asociación de Taxistas Autoconvocados.
En la misma línea se expresó Carlos Pizarro, del Sindicato de Peones de Taxis: "Una reunión muy buena en la que hemos expuesto las problemáticas del sector; lo que necesitamos es que haya rentabilidad".
Por último, Marcelo Leal, representante de ATIAT, hizo hincapié en la situación del sector y en los pasos a seguir con intervención de todas las partes: "Hoy se está trabajando a déficit hasta que se rompe el auto. Hemos decidido hacer un petitorio donde se da intervención al Ejecutivo municipal porque son temas que marcan la rentabilidad del servicio".
La Federación Nacional de Conductores de Taxis, encabezada por Julio Rodríguez, aseguró que la ausencia del sector en la reunión fue producto de problemas en la comunicación. Según explicaron, al momento de las llamadas de parte de la Municipalidad, el grupo de choferes se encontraba en Chicligasta sin buena señal telefónica, por lo que no habrían recibido los llamados a tiempo.
De todos modos, confirmaron que la manifestación de mañana sigue en pie. A partir de las 8:30, los taxistas se movilizarán desde la avenida Roca y Buenos Aires para luego marchar hacia la sede de la Intendencia, en 9 de Julio y Lavalle.
El reclamo central es que la Federación busca un lugar en la toma de decisiones por la reglamentación de la ordenanza y que desconfía del modo en el que el secretario de Movilidad Urbana, Nieva, maneja la cuestión. Temen que se les imponga condiciones severas al sector taximetrero.
Avances en la reglamentación y metodología de registro
En el marco de la reglamentación de las ordenanzas N° 5483 y N° 5484 sancionadas en 2025 por el Concejo Deliberante, que regulan el servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones en la capital, en la mañana de este martes funcionarios y equipos técnicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán mantuvieron una nueva reunión de trabajo, donde definieron nuevas especificaciones sobre la implementación del registro obligatorio para vehículos, choferes, auxiliares y plataformas que operan en la ciudad, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente.
De la reunión, que se realizó en la sede de la Intendencia de 9 de Julio y Lavalle, participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva; la Subsecretaria de Ingresos Municipales, Fernanda Herrera; y José María Mansilla, director General de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir, a cargo de Sutrapa.
Nieva recordó que el año pasado se dictaron dos ordenanzas, la N° 5483, que creó el Servicio Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA), que engloba a taxis y autos que trabajan a través de aplicaciones (Uber, DiDi o Cabify, entre otras); y la N° 5484, que regula el traslado de pasajeros en motocicletas mediante plataformas digitales. Ambas normas disponen la creación de un registro para realizar un mejor control de quienes prestan estos servicios y contribuir a la seguridad de los pasajeros.
“Decidimos desde el Poder Ejecutivo municipal acompañar ese proyecto y lo que estamos haciendo es ni más ni menos que darle ese marco operativo a esas ordenanzas de tal manera que ya puedan funcionar y trabajar con esa tranquilidad que se merecen no solamente los taxistas sino también los que trabajan a través de las aplicaciones”, remarcó.
En ese sentido, el titular de Movilidad Urbana sostuvo que la reglamentación respetará “el espíritu de la norma” y afirmó: “aquello que han querido los concejales que esté incluido dentro de sendas ordenanzas, nosotros lo respetamos a rajatabla y lo único que estamos haciendo ahora es crear, por ejemplo, un registro de tal manera que tanto los taxistas, como las aplicaciones o las agencias se puedan inscribir”, aseguró.
Nieva anunció que habrá un plazo para que los interesados se incorporen al registro: “ese plazo indica que tienen 180 días los taxistas al momento de la reglamentación para adelante para poder inscribirse”.
Otra de las novedades comunicadas es la antigüedad de los vehículos: “la ordenanza dice que tienen que tener no más de 13 años de antigüedad”, precisó el funcionario.
Por otro lado, aclaró que no habrá un cupo máximo para los prestadores. “No solamente el Consejo Deliberante así lo dispuso, sino también lo hicimos nosotros al momento la reglamentación de estas sendas ordenanzas: no hay cupo en cuanto a la explotación de este servicio. No está cupificada la actividad, es decir que libremente pueden trabajar”, ratificó.
Facilidades para inscribirse en el registro
José María Mansilla, director General de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir, a cargo de Sutrapa, adelantó que para facilitar la inscripción, una vez que se ponga en práctica la reglamentación de las ordenanzas e inscripción al registro, se habilitarán dos sedes de recepción de documentación: avenida Avellaneda 663 y Sáenz Peña 56, que atenderán de lunes a viernes, de 8 a 12 h y 14 a 17 h, y sábado de 8 a 13.
“Pero no es que tienen que venir de forma inmediata. Tenemos 180 días desde que se promulga y desde aplicada ya la reglamentación para que se acerquen con toda la documentación que se exige”, señaló.
Entre otros requisitos que deben cumplir los vehículos, la inspección técnica seguirá siendo una condición obligatoria. “Apuntará a los aspectos basados en la seguridad, el parabrisas, la luneta, los cinturones de seguridad, el tapizado de los vehículos, en lo que hace a los taxis”, detalló.
Además, como los choferes deben tener la Licencia de Conducir profesional, el Municipio va a “generar dos bocas de expendio de la licencia categoría D1 para todos aquellos choferes de aplicación que deban adaptarse a esta norma y regularicen este aspecto”. Este trámite se podrá realizar en avenida Avellaneda 663, como es habitual, y en la sede del Sutrapa de Sáenz Peña 56.
Por último, Mansilla confirmó que “este nuevo marco regulatorio no cupifica y de hecho al tener establecido un marco en el que debe haber una unidad por cada 100 habitantes, se generan nuevas vacantes”.