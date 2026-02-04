Rossana Chahla recibe a taxistas y avanza la reglamentación de ordenanzas que regulan el servicio de transporte por apps

Por último, Marcelo Leal, representante de ATIAT, hizo hincapié en la situación del sector y en los pasos a seguir con intervención de todas las partes: "Hoy se está trabajando a déficit hasta que se rompe el auto. Hemos decidido hacer un petitorio donde se da intervención al Ejecutivo municipal porque son temas que marcan la rentabilidad del servicio".

La Federación Nacional de Conductores de Taxis, encabezada por Julio Rodríguez, aseguró que la ausencia del sector en la reunión fue producto de problemas en la comunicación. Según explicaron, al momento de las llamadas de parte de la Municipalidad, el grupo de choferes se encontraba en Chicligasta sin buena señal telefónica, por lo que no habrían recibido los llamados a tiempo.

De todos modos, confirmaron que la manifestación de mañana sigue en pie. A partir de las 8:30, los taxistas se movilizarán desde la avenida Roca y Buenos Aires para luego marchar hacia la sede de la Intendencia, en 9 de Julio y Lavalle.