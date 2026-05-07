Qué factores determinan la salud intestinal y cómo impactan en el cerebro y el corazón

Resumen para apurados
- La doctora Giulia Enders analiza cómo la salud intestinal impacta hoy en el cerebro y el corazón a través del microbioma para prevenir enfermedades metabólicas y neurológicas.
- El estudio del eje intestino-cerebro revela que el estrés y la dieta con fermentados regulan las emociones y la mucosa, en un mercado global que alcanzará los USD 90.000 millones.
- Este enfoque preventivo redefine la medicina integral, vinculando la microbiota con la presión arterial y la salud mental, marcando el futuro de los hábitos de vida saludables.
El interés global por la salud intestinal crece de manera sostenida y ya ocupa un lugar central en la medicina preventiva. La conexión entre microbioma, alimentación, salud mental y enfermedades cardiovasculares abrió un nuevo campo de investigación que transformó la forma de entender el funcionamiento del cuerpo humano.
En ese contexto, la médica alemana Giulia Enders se convirtió en una de las voces más influyentes sobre el tema. Un informe publicado por The Times
recopiló las principales ideas de la especialista acerca de cómo los hábitos cotidianos, la dieta y el estrés pueden alterar el intestino y afectar tanto al cerebro como al corazón.
Por qué la salud intestinal se volvió una prioridad mundial
El auge del interés por el microbioma impulsó además un enorme crecimiento económico. Según datos citados por The Times, el mercado global vinculado a la salud intestinal podría alcanzar los USD 90.000 millones para 2029.
Gran parte de este fenómeno se relaciona con investigaciones que asocian el estado del intestino con enfermedades metabólicas, inmunológicas y neurológicas, además de trastornos vinculados a la ansiedad y la depresión.
La popularidad de Enders creció especialmente tras la publicación de su libro Intestino: La historia interna del órgano más infravalorado de nuestro cuerpo, que superó los ocho millones de ejemplares vendidos y ayudó a instalar el debate sobre el rol del sistema digestivo en la salud integral.
Fermentados y microbioma: qué recomienda Giulia Enders
Uno de los principales consejos de la especialista alemana apunta a incorporar alimentos fermentados de forma habitual. Entre ellos destaca el chucrut y otras preparaciones caseras capaces de aportar bacterias beneficiosas al organismo.
Enders cuestionó además el uso indiscriminado de probióticos costosos y alertó sobre la falta de evidencia científica detrás de muchos productos comercializados para mejorar la flora intestinal.
Según explicó, los fermentados favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta, sustancias fundamentales para mantener sana la mucosa intestinal y reducir la proliferación de bacterias dañinas.
La médica también sugirió recetas simples para elaborar fermentados en casa, utilizando vegetales como remolacha, zanahoria y rábano combinados con sal y almacenados en recipientes herméticos durante varios días.
Cómo influye el intestino en el cerebro y las emociones
Uno de los puntos más estudiados actualmente es el llamado “eje intestino-cerebro”, una conexión biológica entre el aparato digestivo y el sistema nervioso central.
De acuerdo con Enders, el estrés tiene un impacto directo sobre el intestino porque altera el flujo sanguíneo y debilita la protección natural de la mucosa digestiva. Ese proceso puede desencadenar inflamación y afectar el equilibrio del microbioma.
La especialista sostuvo que el intestino influye especialmente sobre el sistema límbico, la región cerebral relacionada con las emociones y la regulación del estado de ánimo. Por ese motivo, distintos estudios comenzaron a analizar el vínculo entre salud intestinal, ansiedad y enfermedades mentales.
Para reducir molestias digestivas asociadas al estrés, recomendó priorizar alimentos ricos en fibra soluble, presentes en la avena y las semillas de chía, además de incorporar ejercicios de respiración controlada.
La postura al ir al baño y otros hábitos que ayudan al intestino
Entre las recomendaciones más difundidas de Enders aparece una práctica cotidiana: modificar la postura al sentarse en el inodoro.
Según explicó, la posición tradicional dificulta una evacuación completa. Por eso aconseja utilizar un pequeño reposapiés para elevar las piernas y formar un ángulo cercano a los 30 grados, lo que facilita la relajación muscular y podría disminuir problemas como hemorroides y diverticulosis.
Otro hábito señalado por la especialista consiste en recalentar alimentos ricos en carbohidratos, como arroz o pasta, después de haberlos enfriado previamente. Este proceso modifica parcialmente el almidón, enlentece la digestión y favorece el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas.
Qué relación existe entre el intestino y la salud cardiovascular
La médica alemana también destacó que el microbioma puede influir en la presión arterial y en la salud cardíaca.
Según detalló, ciertos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, aparecen vinculados con una menor presión arterial y mejores indicadores cardiovasculares.
Además, explicó que las grasas saturadas y las frituras ingresan primero al sistema linfático antes de ser procesadas completamente por el hígado, lo que expone al corazón de forma más temprana a sus efectos metabólicos.
Los riesgos del exceso de suplementos
Enders advirtió además sobre el consumo excesivo de suplementos destinados a “estimular” el sistema inmune, como propóleo, equinácea o jara.
Según explicó, una sobreestimulación inmunológica podría aumentar el riesgo de alergias y enfermedades autoinmunes.
También señaló que las dietas con exceso de azúcar favorecen procesos inflamatorios y elevan el riesgo de enfermedades crónicas. En ese sentido, mencionó que el ayuno intermitente podría contribuir a reducir la inflamación y eliminar células inmunitarias disfuncionales.