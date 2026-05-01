Secciones
SociedadSalud

¿Tu intestino está sano? Estos son los seis indicadores que tenés que mirar

La frecuencia normal va de tres veces por día hasta tres veces por semana. Lo importante es la consistencia, la hinchazón y la producción de serotonina.

IMPORTANTE. El sistema intestinal influye hasta en el humor. IMPORTANTE. El sistema intestinal influye hasta en el humor.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas destacan seis indicadores clave para evaluar la salud intestinal, desde la frecuencia evacuatoria hasta el ánimo, facilitando la detección temprana de anomalías.
  • El tránsito normal varía de tres veces diarias a tres semanales. La microbiota diversa y la integridad de las paredes intestinales son vitales para bloquear toxinas y patógenos.
  • Dado que el 90% de la serotonina se produce en el intestino, su cuidado es crucial para la estabilidad emocional y vitalidad, redefiniendo al órgano como eje del bienestar general.
Resumen generado con IA

Asegurar que el cuerpo está sano suele depender de algún estudio, a veces, de alta complejidad. Además de ello, antes, puede al menos especularse qué está pasando si se siente o pasa algo inusual. Existen alertas que deben funcionar como detonantes que impulsen al chequeo con la tecnología. En específico, para el intestino hay varios indicadores.

Según la ciencia el tránsito regular se considera normal tres veces al día hasta tres veces por semana. Lo importante es la consistencia y que no haya esfuerzo excesivo.

La escala de Bristol es utilizada por los científicos para clasificar las heces. Un intestino sano produce heces tipo 3 o 4 (forma de "salchicha" lisa o con grietas superficiales, fácil de evacuar). En cuanto a la digestión, un intestino sano procesa la comida sin producir dolor, gases excesivos o hinchazón (distensión abdominal) constante.

La energía y el ánimo también apunta si la salud intestinal está bien. Como el 90% de la serotonina (la hormona de la felicidad) se produce en el intestino, un sistema sano suele estar ligado a un estado de voluntad estable y buenos niveles de vitalidad. La ciencia hoy ve al intestino no sólo como un tubo de procesamiento, sino como un ecosistema complejo.

Pilares saludables

Las paredes del intestino deben estar firmes (unidas por "uniones estrechas") para dejar pasar nutrientes pero bloquear toxinas y patógenos (evitando el famoso "intestino permeable"). La microbiota, entendida como los microorganismos vivos (bacterias, virus, hongos y arqueas) que residen en un entorno específico de cuerpo, lo mejor es que sea diversa: cuantas más especies distintas tengas en ella, más resiliente es el sistema.

En un intestino saludable hay ausencia de inflamación. Los niveles de marcadores inflamatorios deben ser bajos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes
3

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive
4

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
5

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
2

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
3

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“Desde muy chica quise ser astronauta”: la tucumana que fue rechazada por Conicet y ahora da un paso clave hacia el espacio
4

“Desde muy chica quise ser astronauta”: la tucumana que fue rechazada por Conicet y ahora da un paso clave hacia el espacio

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)
5

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Más Noticias
“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como el mejor del mundo

El pueblo del norte argentino que el Papa Francisco declaró como "el mejor del mundo"

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Anses confirmó los aumentos: cuánto cobrarán las jubilaciones mínimas con bono incluido

Anses confirmó los aumentos: cuánto cobrarán las jubilaciones mínimas con bono incluido

Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Mayo todavía tiene un feriado y un fin de semana largo: ¿cuándo serán?

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Comentarios