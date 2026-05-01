¿Tu intestino está sano? Estos son los seis indicadores que tenés que mirar

La energía y el ánimo también apunta si la salud intestinal está bien. Como el 90% de la serotonina (la hormona de la felicidad) se produce en el intestino, un sistema sano suele estar ligado a un estado de voluntad estable y buenos niveles de vitalidad. La ciencia hoy ve al intestino no sólo como un tubo de procesamiento, sino como un ecosistema complejo.