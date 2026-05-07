Cáncer de colon: un estudio de 13 años pone en duda la efectividad de la colonoscopia para evitar muertes

Uno de los aspectos que más sorprendió a los investigadores fue la baja mortalidad en el grupo sin cribado. Cuando se diseñó el estudio, hace casi 20 años, se esperaba una mortalidad cercana al 0,82% en personas sin detección preventiva. Sin embargo, la cifra observada fue de 0,47%. Para los especialistas, esto podría explicarse por mejoras en el diagnóstico, la cirugía, los tratamientos oncológicos, la inmunoterapia y el manejo general de los pacientes.