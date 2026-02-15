Para estar alerta: ¿a qué edad recomiendan hacerse una colonoscopía?

El proceso para establecer estas edades es sumamente complejo. Los especialistas deben equilibrar los beneficios de la detección temprana frente a riesgos logísticos o económicos, como el ausentismo laboral. Siegel explica que el riesgo de padecer este cáncer se duplica entre los 40 y los 49 años, pasando de 21 a 47 casos por cada 100,000 personas. Aun así, algunos médicos como el Dr. Andrew Chan advierten que, aunque los casos aumentan en jóvenes, la incidencia general sigue siendo baja en comparación con los adultos mayores.