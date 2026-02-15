Secciones
Para estar alerta: ¿a qué edad recomiendan hacerse una colonoscopía?

Aunque las muertes por cáncer en menores de 50 años cayeron un 44%, esta enfermedad escaló hasta convertirse en la principal causa de muerte por tumores en este grupo de edad.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

El reciente fallecimiento del actor James Van Der Beek a los 48 años puso nuevamente sobre la mesa una realidad alarmante: el cáncer de colon está cobrando la vida de personas cada vez más jóvenes. 

Aunque las muertes por cáncer en menores de 50 años cayeron un 44% desde 1990, en Estados Unidos esta enfermedad en particular escaló hasta convertirse en la principal causa de muerte por tumores en este grupo de edad.

El propio Van Der Beek relató en una entrevista con la revista People que sus primeros síntomas fueron cambios en el ritmo intestinal durante el verano de 2023, cuando tenía 46 años. Al principio los atribuyó al consumo de café, pero al persistir las molestias, solicitó una colonoscopia que reveló un cáncer de colon en etapa 3.

Según los expertos, existen cuatro señales de alerta que pueden aparecer hasta dos años antes del diagnóstico: dolor abdominal, sangrado rectal, diarrea persistente y anemia por deficiencia de hierro.

Actualmente, las pautas federales y la Sociedad Americana del Cáncer de Estados Unidos recomiendan que las personas con un riesgo promedio comiencen sus revisiones a los 45 años. Esto puede hacerse mediante una colonoscopia cada década o pruebas de heces cada uno a tres años.

En diálogo con NBC News, Rebecca Siegel, directora científica de la Sociedad Americana del Cáncer, señala que todavía existe resistencia en la comunidad médica y que el cumplimiento de estas normas es bajo: solo el 20% de las personas entre 44 y 49 años están al día con sus chequeos.

El proceso para establecer estas edades es sumamente complejo. Los especialistas deben equilibrar los beneficios de la detección temprana frente a riesgos logísticos o económicos, como el ausentismo laboral. Siegel explica que el riesgo de padecer este cáncer se duplica entre los 40 y los 49 años, pasando de 21 a 47 casos por cada 100,000 personas. Aun así, algunos médicos como el Dr. Andrew Chan advierten que, aunque los casos aumentan en jóvenes, la incidencia general sigue siendo baja en comparación con los adultos mayores.

¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon?

Las investigaciones más recientes descubrieron que existen cuatro síntomas distintos que pueden aparecer hasta dos años antes de un diagnóstico:

Dolor abdominal.

Sangrado rectal.

Diarrea persistente.

Anemia por deficiencia de hierro. La anemia suele detectarse en los análisis de sangre anuales.



