Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 4 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este lunes 4 de mayo en Tucumán una jornada estable y templada, con cielo algo nublado y sin lluvias, marcando el inicio de la semana en la provincia.
- La jornada iniciará con neblinas matinales y una mínima de 10°C, alcanzando una máxima de 24°C. Se esperan vientos leves de hasta 22 km/h en un marco de humedad y estabilidad otoñal.
- El reporte confirma la consolidación del clima otoñal en el norte argentino. La nula probabilidad de lluvias garantiza condiciones favorables para el desarrollo de la rutina urbana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 4 de mayo en Tucumán una jornada con condiciones estables, temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones, en línea con el clima otoñal que predomina en la región.
De acuerdo al pronóstico, el día comenzará con neblinas durante la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas. Hacia la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con mejoras progresivas en las condiciones.
El pronóstico del clima
Se espera una temperatura mínima cercana a los 10°C y una máxima que alcanzará los 24°C, valores típicos para esta época del año en Tucumán, donde mayo suele registrar marcas moderadas y escasas lluvias.
Durante la tarde continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche el panorama será algo más cubierto, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Vientos y humedad
El informe indica que los vientos serán leves a moderados, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, predominando del sector sur y norte según el momento del día. Este comportamiento es habitual en jornadas otoñales estables en la provincia.
La humedad se mantendrá presente, especialmente en las primeras horas, lo que explica la formación de neblinas matinales.
Sin lluvias en el horizonte
Uno de los datos más relevantes del pronóstico es la ausencia de lluvias: la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, lo que garantiza condiciones favorables para actividades al aire libre.
En este contexto, el inicio de la semana se perfila con buen tiempo en Tucumán, en una transición hacia días más frescos pero aún agradables, característicos del otoño en el norte argentino.