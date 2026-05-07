Siete almuerzos y meriendas saludables de una nutricionista para días fríos

El descenso de la temperatura exige cambiar los platos de cada comida. Las ensaladas frías y batidos van quedando un poco de lado con la proximidad del invierno. Este fin de semana, el país entero recibirá un frente frío que bajará considerablemente la temperatura. Aunque la propuesta más tentadora puede llevarnos a pensar en opciones hipercalóricas, hay comidas saludables que pueden ser mucho más convenientes.