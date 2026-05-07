Siete almuerzos y meriendas saludables de una nutricionista para días fríos

Resumen para apurados
- La nutricionista Martina Sánchez presentó en redes siete menús saludables para afrontar el frente frío en Argentina, buscando reemplazar opciones pesadas por platos nutritivos.
- Las propuestas incluyen guisos de lentejas, carnes magras y vegetales cocidos, adaptando la dieta a la baja temperatura sin recurrir a alimentos procesados o hipercalóricos.
- Estas guías facilitan el equilibrio nutricional y el bienestar invernal. Se espera que la difusión de menús prácticos mejore los hábitos alimenticios durante toda la estación.
El descenso de la temperatura exige cambiar los platos de cada comida. Las ensaladas frías y batidos van quedando un poco de lado con la proximidad del invierno. Este fin de semana, el país entero recibirá un frente frío que bajará considerablemente la temperatura. Aunque la propuesta más tentadora puede llevarnos a pensar en opciones hipercalóricas, hay comidas saludables que pueden ser mucho más convenientes.
La nutricionista Martina Sánchez comparte frecuentemente no solo recetas saludables, sino también ideas de menú para toda una semana. En su cuenta profesional de TikTok compartió siete comidas saludables y siete meriendas nutritivas para aprovechar en invierno, que son igualmente deliciosas y buenas para el organismo.
- Lunes: omelette con verduras salteadas (brócoli, zapallo verde, zanahoria, chaucha y cebolla)
- Martes: guiso de lentejas saludable, con verduras y carnes magras
- Miércoles: bowl de fideos integrales con brócoli hervido y huevo duro
- Jueves: pollo a la plancha con verduras cocidas (zanahorias y batatas) y revuelto de brócoli con huevo
- Viernes: fideos con pollo en cubos mezclado con verduras salteadas (pimientos, zanahorias y cebolla)
- Sábado: pollo a la plancha con fideos de zanahoria y espinaca y ensalada de hojas verdes, palta, manzana y tomate con mix de semillas de chía, lino y sésamo
- Domingo: wok de arroz integral con verduras (zanahoria, pimiento, zapallo) y nueces