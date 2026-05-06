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Buñuelos de espinaca: la receta fácil, económica y súper saludable

Te presentamos una manera deliciosa y nutritiva de incorporar verduras en tu dieta.

Buñuelos de espinaca: la receta fácil, económica y súper saludable
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se presenta una receta de buñuelos de espinaca, una opción económica y saludable para incorporar verduras en la dieta diaria de adultos y niños en cualquier momento del día.
  • La preparación consiste en mezclar espinacas frescas con huevos, harina y queso, friendo luego pequeñas porciones hasta dorar. Es una técnica culinaria clásica y muy versátil.
  • Esta propuesta busca fomentar hábitos alimenticios saludables y accesibles. Se destaca por su utilidad como aperitivo o cena ligera, adaptándose a diversos presupuestos.
Resumen generado con IA

Los buñuelos de espinaca no solo constituyen una deliciosa y nutritiva manera de incorporar verduras a tu alimentación, sino que también son perfectos como aperitivo, acompañamiento o incluso como una alternativa ligera para cenas. 

Estos buñuelos representan una forma creativa y sabrosa de aprovechar los beneficios de la espinaca. A continuación, una receta fácil de preparar con un sabor que cautivará tanto a adultos como a niños.

Receta de los mejores buñuelos de espinaca

Ingredientes:

2 tazas de espinacas frescas

2 huevos

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de leche

1/2 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Aceite para freír

Ajo en polvo o ajo fresco picado (opcional)

Cómo preparar los buñuelos de espinaca 

Lava las espinacas y córtalas finamente. Si lo prefieres, puedes blanquearlas ligeramente para suavizar su textura.

En un bol grande, bate los huevos y luego añade la leche.

Incorpora la harina y el polvo de hornear tamizados, mezclando hasta obtener una masa homogénea.

Agrega las espinacas, el queso parmesano, sal, pimienta y ajo al gusto.

Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto.

Con la ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones de la mezcla y fríelas en el aceite caliente.

Cocina hasta que los buñuelos estén dorados por ambos lados, luego retíralos y colócalos sobre papel absorbente.

Sirve los buñuelos de espinaca calientes, acompañados de tu salsa favorita o simplemente con un toque de limón.

Consejos para lograr unos buñuelos perfectos:

Asegúrate de que la masa no quede demasiado líquida. Si es necesario, ajusta la cantidad de harina.

Mantén los buñuelos pequeños y uniformes para una cocción pareja.

Experimenta añadiendo otros ingredientes como cebolla picada, zanahoria rallada o diferentes tipos de quesos para variar el sabor.

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