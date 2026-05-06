Buñuelos de espinaca: la receta fácil, económica y súper saludable

Resumen para apurados
- Se presenta una receta de buñuelos de espinaca, una opción económica y saludable para incorporar verduras en la dieta diaria de adultos y niños en cualquier momento del día.
- La preparación consiste en mezclar espinacas frescas con huevos, harina y queso, friendo luego pequeñas porciones hasta dorar. Es una técnica culinaria clásica y muy versátil.
- Esta propuesta busca fomentar hábitos alimenticios saludables y accesibles. Se destaca por su utilidad como aperitivo o cena ligera, adaptándose a diversos presupuestos.
Los buñuelos de espinaca no solo constituyen una deliciosa y nutritiva manera de incorporar verduras a tu alimentación, sino que también son perfectos como aperitivo, acompañamiento o incluso como una alternativa ligera para cenas.
Estos buñuelos representan una forma creativa y sabrosa de aprovechar los beneficios de la espinaca. A continuación, una receta fácil de preparar con un sabor que cautivará tanto a adultos como a niños.
Receta de los mejores buñuelos de espinaca
Ingredientes:
2 tazas de espinacas frescas
2 huevos
1 taza de harina de trigo
1/2 taza de leche
1/2 cucharadita de polvo de hornear
2 cucharadas de queso parmesano rallado
Sal y pimienta al gusto
Aceite para freír
Ajo en polvo o ajo fresco picado (opcional)
Cómo preparar los buñuelos de espinaca
Lava las espinacas y córtalas finamente. Si lo prefieres, puedes blanquearlas ligeramente para suavizar su textura.
En un bol grande, bate los huevos y luego añade la leche.
Incorpora la harina y el polvo de hornear tamizados, mezclando hasta obtener una masa homogénea.
Agrega las espinacas, el queso parmesano, sal, pimienta y ajo al gusto.
Calienta aceite en una sartén a fuego medio-alto.
Con la ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones de la mezcla y fríelas en el aceite caliente.
Cocina hasta que los buñuelos estén dorados por ambos lados, luego retíralos y colócalos sobre papel absorbente.
Sirve los buñuelos de espinaca calientes, acompañados de tu salsa favorita o simplemente con un toque de limón.
Consejos para lograr unos buñuelos perfectos:
Asegúrate de que la masa no quede demasiado líquida. Si es necesario, ajusta la cantidad de harina.
Mantén los buñuelos pequeños y uniformes para una cocción pareja.
Experimenta añadiendo otros ingredientes como cebolla picada, zanahoria rallada o diferentes tipos de quesos para variar el sabor.