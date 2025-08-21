Menú saludable por siete días: los platos que recomienda una nutricionista

Pensar qué cocinar para cada día de la semana es una de las principales dificultades de quienes se hacen cargo de la comida en sus casas. Si a esa tarea se le suma una consigna, como cumplir con determinadas composiciones o nutrientes o pensar platos saludables, la tarea se vuelve aún más compleja. Por eso, la mejor opción es utilizar un menú semanal.
La nutricionista Agustina Alda comparte cada cierto tiempo un menú semanal de siete días. Estos tienen opciones de las cuatro comidas principales de cada día. Además, Alda propone desafíos a sus más de 360.000 seguidores. Esta semana, los objetivos saludables son:
1) Sumar frutas y verduras: consumir al menos cinco porciones, entre frutas y verduras, en una sola jornada.
2) Hidratarse correctamente: intentar consumir entre dos y tres litros de líquido al día. Puede ser agua, sopa o infusiones. Lo importante es hidratarse.
3) Hacer actividad física: la nutricionista destaca la importancia de entrenar, al plantear el último objetivo, que es realizar actividad física al menos tres veces por semana.
El menú semanal saludable de una nutricionista
Lunes
- Desayuno: pan integral con huevo, palta y semillas. Una fruta. Una infusión.
- Almuerzo: revuelto de zapallitos con milanesa de soja o hamburguesa de legumbres.
- Merienda: yogur con granola y frutos secos. Mate.
- Cena: milanesa de pollo con calabazas al horno con queso.
- Colación: barrita de proteína (ki-bar).
Martes
- Desayuno: panqueques de avena con manzana y pasta de maní. Un café con leche.
- Almuerzo: tarta integral de cebolla con Cherrys y una ensalada.
- Merienda: tostado integral de jamón, queso y tomate. Mate.
- Cena: wok de verduras con tortas de pollo, carne o legumbres con dos fajitas.
- Colación: un huevo duro.
Miércoles
- Desayuno: dos tostadas riera integrales con palta, huevo duro y semillas. Un café con leche y un kiwi.
- Almuerzo: fideos integrales o de legumbres con atún y brócoli.
- Merienda: una o dos rebanadas de pan integral con pasta de maní. Una infusión y banana. Una infusión.
- Cena: bifecitos de cerdo con puré de batata o calabaza.
- Colación: frutos secos.
Jueves
- Desayuno: yogur con frutas y frutos secos. Una infusión.
- Almuerzo: filet de merluza con arroz yamaní con verduras.
- Merienda: dos porciones de budín de avena con fruta. Una infusión.
- Cena: calabaza rellena.
- Colación: rollitos de jamón y queso.
Viernes
- Desayuno: pan peregrino o integral con queso fresco, tomate y palta. Un café con leche.
- Almuerzo: wrap de pollo con vegetales.
- Merienda: avena horneada sabor banana split. Mates.
- Cena: dos o tres empanadas. Una bebida a elección o un postre.
- Colación: una fruta.
Sábado
- Desayuno: tostada de pan integral con queso untable y mermelada. Una naranja. Mates.
- Almuerzo: pechugas napolitanas con ensalada de choclo, zanahoria, huevo y tomates cherry.
- Merienda: porción de budín casero. Un café con leche.
- Cena: hamburguesa de carne con jamón, queso, tomate y lechuga en pan con papas al horno o sushi.
- Colación: flan casero.
Domingo
- Desayuno: plato de frutas picadas. Huevos revueltos y tostadas. Mates.
- Almuerzo: asado con ensalada. Una porción de postre.
- Merienda: tres galletas de avena y banana. Mates. Una fruta.
- Cena: omelette de queso y tomate con ensalada de lo que quede en la heladera.