Escándalo en Real Madrid: Valverde terminó en el hospital tras una pelea con Tchouaméni

Resumen para apurados
- Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni pelearon en la práctica del Real Madrid en Valdebebas. El uruguayo fue hospitalizado y el club abrió expedientes disciplinarios a ambos.
- La tensión venía acumulándose por discusiones previas. El hecho se suma a otros conflictos internos con Rüdiger y Mbappé, bajo la cuestionada gestión del técnico Álvaro Arbeloa.
- El incidente agrava la crisis del vestuario merengue previo al clásico ante el Barcelona. Este clima de división interna pone en riesgo los objetivos deportivos de la temporada.
El vestuario de Real Madrid atraviesa horas explosivas. Según reveló el diario Marca, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea durante un entrenamiento en Valdebebas que terminó con el mediocampista uruguayo en el hospital y con un expediente disciplinario abierto para ambos futbolistas.
El conflicto no habría comenzado este jueves, sino que venía acumulando tensión desde días anteriores, cuando ambos jugadores ya habían mantenido una fuerte discusión. Sin embargo, la situación escaló durante la práctica y derivó en un enfrentamiento físico que volvió a dejar expuesta la crisis interna que atraviesa el plantel merengue.
La pelea entre Valverde y Tchouaméni se suma a otros episodios recientes que sacudieron al club español. En las últimas semanas también trascendieron conflictos entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, mientras que el clima en torno a Kylian Mbappé se volvió cada vez más tenso por las críticas que recibió durante su recuperación física.
Además, medios españoles aseguran que existen fuertes divisiones dentro del vestuario y cuestionamientos hacia el entrenador Álvaro Arbeloa, en una temporada que podría terminar sin títulos y que mantiene al equipo bajo una enorme presión antes del clásico frente al Barcelona.
Un clásico que puede empeorar la crisis
El Real Madrid llegará golpeado al duelo ante el Barcelona, un partido que podría definir La Liga y que aparece rodeado de conflictos internos, críticas y un clima cada vez más caliente dentro del club.