Escándalo en Real Madrid: Valverde terminó en el hospital tras una pelea con Tchouaméni

La pelea entre Valverde y Tchouaméni se suma a otros episodios recientes que sacudieron al club español. En las últimas semanas también trascendieron conflictos entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, mientras que el clima en torno a Kylian Mbappé se volvió cada vez más tenso por las críticas que recibió durante su recuperación física.