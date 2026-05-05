Insólito: crece la campaña entre los hinchas de Real Madrid para que Kylian Mbappé abandone el club

La relación entre Kylian Mbappé y la hinchada del Real Madrid atraviesa su momento más crítico desde su llegada hace dos temporadas. La indignación de los seguidores se disparó tras conocerse que el astro francés, quien se encuentra de baja por una lesión muscular sufrida el pasado 24 de abril ante el Betis, aprovechó el fin de semana libre otorgado por el club para viajar a la isla de Cerdeña, Italia, junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Este viaje de placer, realizado mientras sus compañeros enfrentaban compromisos clave de la liga, motivó el lanzamiento de una petición online que busca presionar por su salida de la institución bajo el argumento de que el cambio es necesario para el futuro del club.