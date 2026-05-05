Insólito: crece la campaña entre los hinchas de Real Madrid para que Kylian Mbappé abandone el club
La iniciativa digital "Mbappé Out" ya superó las dos millones de adhesiones en un clima de extrema tensión interna por el viaje del delantero a Italia mientras se recupera de una lesión, en medio de una temporada donde el "Merengue" se encamina a cerrar el año sin títulos.
Resumen para apurados
- Hinchas del Real Madrid lanzaron esta semana la campaña 'Mbappé Out', que ya suma 2 millones de firmas, exigiendo la salida del francés tras su polémico viaje a Italia estando lesionado.
- El descontento estalló por el viaje del delantero a Cerdeña mientras el equipo, eliminado de copas y lejos de la Liga, atraviesa una crisis de resultados sin títulos esta temporada.
- El quiebre inédito con la afición pone en duda la continuidad de Mbappé pese a sus 41 goles. El clima de tensión marca la previa del Clásico y presiona a la directiva merengue.
La relación entre Kylian Mbappé y la hinchada del Real Madrid atraviesa su momento más crítico desde su llegada hace dos temporadas. La indignación de los seguidores se disparó tras conocerse que el astro francés, quien se encuentra de baja por una lesión muscular sufrida el pasado 24 de abril ante el Betis, aprovechó el fin de semana libre otorgado por el club para viajar a la isla de Cerdeña, Italia, junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Este viaje de placer, realizado mientras sus compañeros enfrentaban compromisos clave de la liga, motivó el lanzamiento de una petición online que busca presionar por su salida de la institución bajo el argumento de que el cambio es necesario para el futuro del club.
Una movida digital sin precedentes
La campaña, titulada “Mbappé Out”, invita a los madridistas a manifestarse a través de un sitio web específico para que su voz sea escuchada ante la directiva. Si bien la iniciativa comenzó a circular con fuerza el lunes por la noche registrando cifras cercanas a las 780.000 firmas en sus primeras horas, el impacto en las redes sociales fue inmediato y masivo, superando rápidamente las dos millones de adhesiones a nivel global. El enlace habilitado para canalizar este descontento funciona como una plataforma de protesta para una afición que cuestiona la falta de compromiso del delantero en un momento sensible del calendario.
El contraste entre los récords y el fracaso colectivo
El enojo de los simpatizantes "merengues" se fundamenta en una temporada deportiva que ha quedado muy por debajo de las expectativas. El Real Madrid quedó eliminado de la Champions League en cuartos de final ante el Bayern Múnich y sufrió una histórica caída en la Copa del Rey frente al Albacete, de la segunda división. En el plano doméstico, el equipo se encuentra segundo en la tabla a 11 puntos del Barcelona cuando solo restan 12 en juego, lo que asegura un año con balance de cero títulos importantes para el club.
A nivel individual, los números de Mbappé son superlativos, habiendo alcanzado los 41 goles en 41 partidos disputados en todas las competiciones. Sin embargo, para gran parte de la gente, este rendimiento no compensa su actitud fuera de la cancha, señalando que el nivel de implicación del máximo referente del plantel no está a la altura de lo que exige la historia de la institución. Incluso puertas adentro del vestuario, el viaje a Italia no habría caído de la mejor manera entre sus compañeros, alimentando versiones periodísticas sobre un supuesto desinterés del atacante por el presente del Real Madrid.
Incertidumbre de cara al Clásico en el Camp Nou
El delantero francés estuvo presente este martes por la mañana en el centro de entrenamiento de Valdebebas realizando trabajos diferenciados y en soledad. La gran incógnita del cuerpo técnico que encabeza Álvaro Arbeloa es si podrá contar con su máxima figura para el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Camp Nou. Se espera que este miércoles se le realicen nuevos estudios médicos para determinar si la evolución de su molestia en el muslo izquierdo le permitirá estar disponible para un encuentro donde el único objetivo del Madrid es postergar el festejo del título de su eterno rival.
Mientras tanto, Arbeloa intentó minimizar la polémica al declarar que cada jugador es libre de decidir qué hacer en su tiempo libre, siempre que las planificaciones de recuperación estén supervisadas por los servicios médicos del club. No obstante, la presión externa continúa en ascenso y el futuro de Mbappé en España comienza a ser motivo de debate ante una masa social que, por primera vez, pide de manera organizada su partida definitiva.