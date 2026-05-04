Polémica en España: malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé
La ausencia del crack francés por lesión, sumada a sus mediáticos viajes con la actriz Ester Expósito, generó debate entre la hinchada del "Merengue", que, según medios españoles, acusa al delantero de solo pensar en la Copa del Mundo y no querer jugar con la "Casa Blanca".
Resumen para apurados
- Kylian Mbappé genera malestar en el Real Madrid por sus viajes a Italia y París mientras se recupera de una lesión muscular, previo al clásico contra el Barcelona en España.
- Pese al aval del club para viajar, la hinchada y prensa critican su exposición pública con la actriz Ester Expósito mientras el delantero realiza su rehabilitación física.
- La tensión crece ante su posible ausencia en el clásico y las advertencias del DT Arbeloa sobre la jerarquía del club, lo que pone en riesgo su relación con la afición merengue.
Kylian Mbappé atraviesa un momento de alta tensión en el Real Madrid tras la difusión de imágenes de sus viajes personales a Italia y París mientras se encuentra en proceso de recuperación por una lesión muscular. Aunque el club autorizó sus desplazamientos, la constante exposición pública del futbolista ha generado incomodidad en las oficinas del "Merengue", donde consideran que el delantero debería haber sido más cauteloso con su imagen institucional. En un contexto de definiciones para el equipo, parte de la hinchada interpreta que el astro francés ya ha dado por finalizada su campaña con el club para priorizar su estado físico de cara a la próxima Copa del Mundo.
Vacaciones bajo la lupa y el descontento interno
La controversia se intensificó tras los informes de medios como Mundo Deportivo, As y RMC Sport, que detallaron el paso de Mbappé por Cagliari junto a la actriz Ester Expósito. En la interna del Real Madrid no ha caído bien que el periodo de baja del jugador haya ocupado tanto espacio en las redes sociales y la prensa internacional. El atacante, que sufrió una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda durante un encuentro ante el Betis, se mantiene alejado de los entrenamientos mientras el equipo se prepara para enfrentar al Barcelona en el clásico.
La palabra del entrenador
Tras la victoria del Real Madrid ante el Espanyol, el DT Álvaro Arbeloa intentó suavizar el conflicto, aunque dejó frases que resonaron con fuerza en el vestuario. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del Real Madrid. A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”, aseguró.
No obstante, el técnico lanzó una advertencia sobre la jerarquía de la institución al afirmar que no existe, ni existirá, un jugador más grande que el propio Real Madrid. Arbeloa también aprovechó para elogiar a Vinícius Jr., quien lideró la ofensiva en el último encuentro con dos goles, marcando un contraste implícito con la situación de incertidumbre que rodea al francés.
Números y futuro inmediato
Kylian Mbappé registra una temporada destacada en lo individual con 41 goles en 41 partidos disputados.
La evolución de su lesión determinará si podrá reaparecer en lo que resta de la campaña 2025-2026.
La directiva teme que la repercusión de sus viajes afecte la imagen institucional en un momento clave de la temporada.
La posibilidad de que el delantero llegue al clásico del próximo fin de semana aparece cada vez más lejana, debido a que su evolución es más lenta de lo esperado.