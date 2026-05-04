Polémica en España: malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé atraviesa un momento de alta tensión en el Real Madrid tras la difusión de imágenes de sus viajes personales a Italia y París mientras se encuentra en proceso de recuperación por una lesión muscular. Aunque el club autorizó sus desplazamientos, la constante exposición pública del futbolista ha generado incomodidad en las oficinas del "Merengue", donde consideran que el delantero debería haber sido más cauteloso con su imagen institucional. En un contexto de definiciones para el equipo, parte de la hinchada interpreta que el astro francés ya ha dado por finalizada su campaña con el club para priorizar su estado físico de cara a la próxima Copa del Mundo.