El explosivo conflicto en Real Madrid que salpica a Mastantuono y expone un vestuario fracturado

Resumen para apurados
- Valverde y Tchouaméni se enfrentaron en Valdebebas, evidenciando una fractura interna en el Real Madrid por tensiones grupales y falta de diálogo con el DT Álvaro Arbeloa.
- El choque surgió por una fuerte entrada en práctica. El clima empeoró por roces entre veteranos y jóvenes, incluyendo a Mastantuono, tras las eliminaciones en Liga y Champions.
- La crisis de convivencia y los malos resultados profundizan la inestabilidad del club. El impacto amenaza el cierre de temporada y condiciona la continuidad del proyecto actual.
Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento en Valdebebas, un episodio que volvió a dejar expuesta la fractura interna que atraviesa el vestuario del equipo español.
Según medios españoles, todo comenzó tras una fuerte entrada durante una práctica, situación que derivó en empujones y una discusión que continuó en el vestuario. El conflicto no habría sido un hecho aislado, ya que días antes también se había producido un encontronazo entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.
Las versiones que surgieron en España aseguran que el plantel está dividido en distintos grupos y que incluso algunos futbolistas dejaron de hablarse entre sí. Además, la relación con el entrenador Álvaro Arbeloa también estaría deteriorada, al punto de que varios jugadores no tendrían diálogo con el DT.
En medio de ese contexto apareció mencionado Franco Mastantuono. De acuerdo con el periodista Miguel Serrano, el argentino habría tenido diferencias internas relacionadas con ciertas “leyes no escritas” del vestuario respecto a las prioridades entre futbolistas jóvenes y referentes del plantel.
â¹ï¸ Choque entre veteranos y jÃ³venes en el vestuario del Real Madrid— Madrid Sports (@MadridSports_) May 6, 2026
âªï¸ Carvajal: "No se ha portado bien con Arbeloa. No ha tenido el control de vestuario, ha sido un mal capitÃ¡n y un mal suplente"
âªï¸ Alaba: "Ha dimitido como jugador veterano. Ha ido a su bola, como muchos deâ¦ pic.twitter.com/CeDIrtqEms
Un clima cada vez más tenso
La crisis deportiva profundizó aún más el escenario interno del Real Madrid, que quedó sin chances de pelear La Liga, fue eliminado de la Champions y atraviesa un final de temporada cargado de conflictos antes del clásico frente al Barcelona.