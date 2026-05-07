Dolor, molestias o cambios al orinar: cuándo consultar de urgencia al urólogo

La vergüenza y el pudor, la causa principal de las inasistencias a la consulta del urólogo

Todas estas afecciones tienen un área especial en la medicina, donde se tratan en completa confianza, sin enjuiciamientos. Datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que menos del 10% de los varones acuden de forma periódica a sus consultas urológicas. Ese 90% restante, no lo hace por vergüenza o por miedo a los procedimientos de revisión tradicionales. Pero temas como la desinformación sobre enfermedades de transmisión sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz y otros padecimientos que experimentan cerca del 30% de la población joven y adulta, deben ser tratados por este especialista.