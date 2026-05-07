Dolor, molestias o cambios al orinar: cuándo consultar de urgencia al urólogo

Resumen para apurados
- Médicos recomiendan consultar al urólogo ante dolor al orinar, sangre o disfunción sexual para prevenir el cáncer y tratar patologías en centros de salud de forma inmediata.
- La baja asistencia (menos del 10%) por vergüenza demora diagnósticos. El especialista aborda desde cálculos renales hasta infecciones y afecciones del sistema reproductor masculino.
- El control anual es clave para la detección temprana de cáncer y prostatitis. Superar el tabú médico mejora drásticamente el pronóstico y la salud integral a largo plazo.
El cuidado del sistema urinario así como del aparato reproductor masculino es responsabilidad médica del urólogo. Visitarlo es fundamental para lograr una óptima salud integral y conocer cuando es pertinente acudir a una cita.
Visitar al urólogo puede suponer para algunas personas miedo, vergüenza o incomodidad. Muchas veces las exposición puede resultar intimidante y algunos prefieren evitar la visita a este especialista. Sin embargo, apuntar una cita con el urólogo es fundamental para prevenir afecciones graves como el cáncer; tratar dolencias sumamente fastidiosas como los cálculos renales o atender problemas que pueden impedir el desempeño sexual.
La vergüenza y el pudor, la causa principal de las inasistencias a la consulta del urólogo
Todas estas afecciones tienen un área especial en la medicina, donde se tratan en completa confianza, sin enjuiciamientos. Datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que menos del 10% de los varones acuden de forma periódica a sus consultas urológicas. Ese 90% restante, no lo hace por vergüenza o por miedo a los procedimientos de revisión tradicionales. Pero temas como la desinformación sobre enfermedades de transmisión sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz y otros padecimientos que experimentan cerca del 30% de la población joven y adulta, deben ser tratados por este especialista.
El urólogo es un profesional acostumbrado a tratar problemas de los sistemas urinarios tanto de mujeres como hombres, mientras que el aparato reproductor masculino es la especialidad de este. Este profesional de la salud es el encargado de diagnosticar y tratar enfermedades del sistema urinario y en el caso del sexo masculino, el aparato reproductor ya que ambos están íntimamente ligados.
El momento en que debemos ir al urólogo: las señales que indican que debemos apuntar una cita
Tanto para visitas puntuales como para controles, es fundamental asistir a este especialista. Sin embargo debemos conocer cuándo es el momento correcto para hacerlo. Principalmente es motivo de visita más apremiante si presentamos alguno de los siguientes síntomas: dolor al orinar o necesidad frecuente de miccionar, incontinencia o presencia de sangre en la orina, en el caso tanto de mujeres como hombres.
Mientras que específico del sexo masculino, es pertinente visitar al urólogo si se presentan estas señales de alerta: agrandamiento de la próstata, bulto en un testículo, hernia, dificultad para conseguir o mantener una erección y la disminución del deseo sexual. Sin no se presentan ninguno de estos signos, se debe visitar al urólogo con la misma frecuencia que si se tratara de otra especialidad como la odontología.
¿Cuáles son las patologías que trata un urólogo?
Con el paso de los años es importante acudir con regularidad a los médicos, ya que muchos problemas pueden diagnosticarse en fases tempranas que facilitan su tratamiento y mejoran el pronóstico. Por eso muchos especialistas aconsejan una visita anual de control al urólogo.
Las patologías que se tratan en la urología son muy variadas, algunas de ellas pueden ser la incontinencia, la prostatitis, que es la inflamación de la glándulas prostática; la insuficiencia renal, los cánceres relacionados con el sistema urinario o el sistema reproductivo masculino; infecciones del tracto urinario y la infertilidad masculina.