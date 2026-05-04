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El truco infalible para volver a dormir si te despertaste a las tres de la madrugada

En este horario particular de la noche, el cerebro opera desde el sistema límbico, por lo que levantarse asustado no es poco común. Aquí estrategias para remediarlo.

¿Cómo volverse a dormir en la madrugada? ¿Cómo volverse a dormir en la madrugada?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas de Stanford explican por qué despertarse a las 3 AM genera ansiedad y recomiendan técnicas de relajación para retomar el sueño y evitar pensamientos catastróficos.
  • El cerebro activa el sistema límbico de madrugada, intensificando miedos. Se aconseja evitar pantallas y realizar actividades calmadas si no se concilia el sueño tras 20 minutos.
  • Entender que el sueño es autorregulable reduce el estrés por el insomnio. Aplicar estos hábitos mejora la salud mental y asegura que una mala noche no afecte el rendimiento futuro.
Resumen generado con IA

Despertarse en medio de la noche no es una experiencia poco común. Mientras que el miedo a no poder volver a dormirse puede ser tan abrumador como el cansancio mismo. A medida que la vida se llena de responsabilidades (familia, trabajo, preocupaciones cotidianas), es cada vez más común despertarse en la madrugada y quedar atrapados en una espiral de pensamientos ansiosos.

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Pero la ciencia advierte que hay solución. Algunos especialistas advirtieron que existen estrategias simples y efectivas para afrontar estos despertares sin entrar en pánico. La clave está en entender qué pasa en el cerebro durante esos momentos y cómo responder de manera que favorezca un regreso al descanso.

Entender al cerebro en modo alerta

La doctora Fiona Barwick, directora del Programa de Sueño y Salud Circadiana de la Universidad de Stanford, explicó a Self, revista especializada en salud, que es normal despertarse varias veces durante la noche. El problema no es el despertar en sí, sino la reacción emocional que se desencadena. Durante la segunda mitad del sueño, el cerebro opera más desde el sistema límbico, que regula el miedo y la ansiedad. Esto aclara por qué, al abrir los ojos a las 3 AM, la mente puede quedar atrapada en pensamientos catastróficos o preocupaciones exageradas.

Reconocer que esta reacción es una respuesta exagerada del cerebro puede marcar la diferencia. Recordarse que uno está seguro y que el sueño volverá ayuda a frenar esa avalancha emocional. “Estar ansioso anula el deseo de dormir”, advierte Barwick.

Elegir una actividad relajante y sin pantallas

En lugar de luchar contra el insomnio, lo recomendable es aceptar la vigilia y buscar una distracción calmada. Si pasaron más de 20 minutos y el sueño no regresa, la sugerencia es levantarse y realizar una actividad tranquila, como leer, escribir o tejer. Evitar las pantallas es fundamental: la luz azul de los dispositivos puede activar el sistema nervioso y mantenernos aún más despiertos.

El objetivo no es forzarse a dormir, sino calmarse para que la “presión del sueño” vuelva a hacer su trabajo. Y, aunque suene contradictorio, una madrugada sin sueño puede ser una oportunidad para disfrutar del silencio y el tiempo para uno mismo.

No dramatizar: una mala noche no arruina el día

Es natural preocuparse por el impacto de una noche mal dormida. Sin embargo, según Barwick, lo más probable es que el cuerpo se recupere solo. El sistema del sueño es autoregulable: si una noche se duerme mal, es probable que la siguiente sea mejor, siempre que no se interfiera con el ritmo natural (por ejemplo, evitando siestas largas o acostarse demasiado temprano).

Dormir menos una noche no significa que el día siguiente esté arruinado. Aunque se sienta algo de fatiga, es posible funcionar con normalidad y mantener una actitud positiva, sabiendo que el descanso volverá.

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