¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026?: fechas y cómo calcular el monto

Cómo calcular el aguinaldo

Para establecer la suma correspondiente a la primera cuota del año, el trabajador necesita localizar la mayor remuneración bruta mensual devengada entre enero y junio de 2026. Este proceso requiere considerar la totalidad de los rubros con carácter remunerativo, entre los que destacan el sueldo básico, las comisiones devengadas y el pago de horas suplementarias. Al incluir cada adicional que aparezca regularmente en la liquidación, se asegura que el cálculo refleje fielmente la capacidad de ingreso durante el periodo analizado.