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Aguinaldo 2026: cuánto cobrás si no trabajaste todo el semestre

El aguinaldo de junio 2026 no siempre se cobra completo: quienes comenzaron a trabajar hace pocos meses, renunciaron o fueron despedidos pueden recibir un monto proporcional. Cómo se calcula el SAC.

Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste el semestre completo Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste el semestre completo Aire de Santa Fe
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, trabajadores argentinos en relación de dependencia que no completaron el semestre cobrarán un aguinaldo proporcional al tiempo laborado, según establece la ley.
  • El monto se obtiene dividiendo el mejor salario por 12 y multiplicando por los meses trabajados. Incluye casos de ingresos recientes, renuncias o despidos en el sector registrado.
  • La medida asegura el cobro del beneficio para jubilados y empleados dependientes, mientras resalta la exclusión de autónomos y monotributistas del sistema de sueldo anual extra.
Resumen generado con IA

Con la llegada de junio, miles de trabajadores empiezan a hacer cuentas y surge una de las dudas más frecuentes del año: qué ocurre con el aguinaldo cuando no se trabajó durante todo el semestre. Renuncias, cambios de empleo, despidos o ingresos recientes pueden modificar el monto que finalmente se cobra.

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aunque muchas personas creen que pierden el beneficio por no haber completado los seis meses, la legislación laboral contempla distintas situaciones y establece un cálculo proporcional que puede generar sorpresas. Cómo se determina el pago y quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Aguinaldo 2026: qué pasa si no trabajaste todo el semestre y cuánto te corresponde cobrar

Otro punto importante: no todos los que están en relación de dependencia cobran el aguinaldo completo. Si una persona empezó a trabajar durante el semestre, renunció o fue desvinculada antes de junio, no pierde el aguinaldo, pero lo cobra de forma proporcional al tiempo trabajado. 

La fórmula es clara: se toma el mejor sueldo del período, se divide por 12 y se multiplica por los meses trabajados. Por ejemplo, si una persona comenzó a trabajar en marzo de 2026 y su mejor sueldo mensual fue de $900.000, no cobrará el aguinaldo completo porque solo trabajó cuatro meses del semestre (marzo, abril, mayo y junio).

El cálculo se realiza de esta manera:

  • Mejor sueldo del semestre: $900.000
  • Se divide por 12: $900.000 ÷ 12 = $75.000
  • Ese resultado se multiplica por los meses trabajados: $75.000 x 4 = $300.000

Si la persona trabajó días salteados o menos tiempo dentro del semestre, el cálculo se hace tomando la cantidad exacta de días trabajados sobre el total de días del período.

¿Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes quedan excluidos?

Es importante recordar que el SAC es un beneficio exclusivo para el empleo registrado.

  • Cobran el SAC: empleados en relación de dependencia (públicos y privados), jubilados y pensionados.
  • No cobran el SAC: monotributistas y trabajadores autónomos, ya que no poseen un vínculo de dependencia laboral regido por la Ley de Contrato de Trabajo.
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